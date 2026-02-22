Cháy tàu du lịch nghỉ đêm tại đặc khu Cát Hải

Công an TP Hải Phòng cho biết Công an đặc khu Cát Hải đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy tàu du lịch nghỉ đêm tại bến tàu Gia Luận, vào sáng 21-2 (tức mùng 5 Tết).

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy trên tàu du lịch HP 5765

Hồi 10 giờ 35 phút ngày 21-2, Trung tâm 114, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TP Hải Phòng nhận tin báo xảy ra cháy buồng máy tàu nghỉ đêm HP 5765 đang đỗ tại bến tàu Gia Luận, đặc khu Cát Hải.

Qua xác định vị trí tàu HP 5765, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an TP Hải Phòng) đã thông tin cho Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh Quảng Ninh), Công an đặc khu Cát Hải phối hợp chữa cháy.

Đến 11 giờ 40 phút cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, không thiệt hại về người, 15 khách và nhân viên an toàn.