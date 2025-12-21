HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh

(NLĐO) - Gần 2.000 chiến sĩ các đơn vị vũ trang và lực lượng dân quân toàn thành phố tham dự Giải Việt dã Lực lượng vũ trang năm 2025 tổ chức sáng 21-12 .

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại", Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM phối hợp cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP HCM, Liên đoàn Điền kinh TP HCM cùng các ban, ngành tổ chức Giải Việt dã Lực lượng vũ trang năm 2025 sáng 21-12.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Các lực lượng tham gia giải chạy

Sự kiện được diễn ra tại quảng trường phía trước Nhà hát thành phố với tham dự của 1.000 chiến sĩ đến từ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang như Bộ Tư lệnh Thành phố, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Công an TP HCM, Trường Đại học An Ninh nhân dân, trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, Bộ đội Biên phòng TP HCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. 

Ngoài ra, giải còn có sự góp mặt của lực lượng dân quân của 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo với số lượng 840 người (306 nữ).

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 2.

Lực lượng VĐV thuộc Công an TP HCM tham dự chạy việt dã

Giải việt dã năm nay có các nội dung thi đấu gồm cá nhân và đồng đội dành cho lực lượng vũ trang nam và lực lượng dân quân nam, nữ ở các cự ly 3km và 5km. 

Các VĐV xuất phát từ Nhà hát thành phố, dọc theo đường Đồng Khởi, sau đó đi theo các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn... và về đích trước Nhà hát thành phố.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 3.

VĐV Thân Văn Đào (Đại học Cảnh sát nhân dân) về nhất nội dung lực lượng vũ trang

Lộ trình đẹp đi qua các cung đường chính của trung tâm thành phố cùng các hàng cây xanh mát đã tạo không khí hưng phấn cho các VĐV về tham dự giải. Giải việt dã là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh hơn phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong toàn thành phố. 

Ngoài ra, giải đấu còn là cơ hội tăng cường và tạo điều kiện cho các VĐV tham gia tranh tài, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Thùy Dương (P. An Đông) về đích nội dung lực lượng dân quân nữ

Một số hình ảnh của Giải việt dã chào mừng Ngày thành lập QĐND Việt Nam sáng 21-12:

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 5.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 6.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 7.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 8.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 9.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 10.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 11.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 12.

Chạy việt dã ở trung tâm thành phố, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh 13.

