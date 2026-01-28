HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cháy xe bồn chở xăng dầu ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Đám cháy bùng lên dữ dội từ xe bồn chở xăng ở xã Nhà Bè, TPHCM.

CLIP: Đám háy bùng lên dữ dội.

Ngày 28-1, Công an xã Nhà Bè, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng ở đường Dương Cát Lợi (đoạn gần đường Huỳnh Tất Phát).

Cháy xe bồn chở xăng ở TPHCM: Nguyên nhân và diễn biến vụ việc nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 11 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe bồn chở xăng chạy trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè. Lúc này, phía sau xe lửa bất ngờ bùng lên, cháy dữ dội. Tài xế sau đó dừng xe lại, hô hoán nhờ hỗ trợ dập lửa nhưng lửa cháy nhanh, cột khói bốc cao, lan sang trụ điện bên cạnh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đến 12 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Theo Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, xe bồn chở xăng khoáng M95 sau khi nhận hàng tại Tổng kho và di chuyển ra khỏi kho khoảng gần 1 km thì bị cháy. Sự cố này xảy ra bên ngoài phạm vi của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và không ảnh hưởng đến an toàn của Tổng kho.

Ngay khi xảy ra, các lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp của Thành phố đã khẩn trương xử lý dập tắt đám cháy cùng sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ lực lượng PCCC của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Đến nay, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Cháy xe bồn chở xăng ở TPHCM: Nguyên nhân và diễn biến vụ việc nghiêm trọng - Ảnh 2.

Hàng chục cảnh sát được điều động.

Cháy xe bồn chở xăng ở TPHCM: Nguyên nhân và diễn biến vụ việc nghiêm trọng - Ảnh 3.

Cột khói bốc cao hàng chục mét.

Cháy xe bồn chở xăng ở TPHCM: Nguyên nhân và diễn biến vụ việc nghiêm trọng - Ảnh 4.

Đám cháy có thể thấy từ xa.

Cháy xe bồn chở xăng dầu ở TPHCM - Ảnh 1.

Cháy xe bồn chở xăng dầu ở TPHCM - Ảnh 2.



