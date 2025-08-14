Chiều 14-8, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) đang làm rõ vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 19 khiến xe đầu kéo bốc cháy dữ dội.





Khoảng 15 giờ cùng ngày, xe đầu kéo BKS 15H-062.08 kéo chở sầu riêng, do tài xế Vũ Hoài Thương (SN 1993, trú tại TP Cần Thơ) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng phường Quy Nhơn đi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).





Xe đầu kéo bị cháy rụi phần đầu

Khi đến Km 110+400m, đoạn qua đèo Mang Yang, thuộc địa phận xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai thì tông nhau với xe tải BKS 81C-284.36 (chưa xác định người điều khiển) chở mì, lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm 2 xe đều bị lật giữa đường. Trong đó xe đầu kéo BKS 15H-062.08 bốc cháy dữ dội ở phần đầu, hàng chở trên xe đổ ra đường khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

