Thời sự

Cháy xe đầu kéo trên đèo Mang Yang, Quốc lộ 19 tắc cục bộ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi xảy ra tai nạn với xe tải, xe đầu kéo bị lật nghiêng giữa đường, bốc cháy dữ dội gây ác tắc giao thông cục bộ.

Chiều 14-8, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) đang làm rõ vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 19 khiến xe đầu kéo bốc cháy dữ dội.


Khoảng 15 giờ cùng ngày, xe đầu kéo BKS 15H-062.08 kéo chở sầu riêng, do tài xế Vũ Hoài Thương (SN 1993, trú tại TP Cần Thơ) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng phường Quy Nhơn đi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).


Cháy xe đầu kéo trên đèo Mang Yang, Quốc lộ 19 tắc cục bộ- Ảnh 1.

Xe đầu kéo bị cháy rụi phần đầu

Khi đến Km 110+400m, đoạn qua đèo Mang Yang, thuộc địa phận xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai thì tông nhau với xe tải BKS 81C-284.36 (chưa xác định người điều khiển) chở mì, lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm 2 xe đều bị lật giữa đường. Trong đó xe đầu kéo BKS 15H-062.08 bốc cháy dữ dội ở phần đầu, hàng chở trên xe đổ ra đường khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc, điều tiết giao thông.

Cháy xe đầu kéo trên đèo Mang Yang, Quốc lộ 19 tắc cục bộ- Ảnh 3.

Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa cho xe đầu kéo

Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai) đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường tham gia dập lửa xe đầu kéo.

Xe đầu kéo bị cháy được người dân ghi hình đăng tải trên mạng xã hội

xe đầu kéo cháy dữ dội Quốc lộ 19 tỉnh Gia Lai giao thông đường bộ tai nạn giao thông cứu nạn, cứu hộ phòng cháy chữa cháy mạng xã hội
