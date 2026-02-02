Chạy xe vào đám cưới trốn CSGT, nhóm thanh niên ở Gia Lai bị phạt 101 triệu đồng

Ngày 2-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt tổng cộng 101 triệu đồng đối với nhóm thanh niên có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, rút chìa khóa phương tiện rồi chạy vào đám cưới để né tránh kiểm tra của lực lượng CSGT.

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nhóm thanh niên Gia Lai chạy xe vào đám cưới ven đường để trốn CSGT.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, qua xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt nhiều lỗi vi phạm giao thông, gồm: 5 trường hợp không có giấy phép lái xe; 1 trường hợp điều khiển xe máy không đúng dung tích xi lanh; 5 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; 5 trường hợp tự ý thay đổi kết cấu xe.

Trước đó, ngày 30-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch, Tổ công tác và địa bàn Phú Thiện – Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện nhóm thanh niên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhóm thanh niên không chấp hành, rút chìa khóa phương tiện và chạy vào một đám cưới gần đó nhằm né tránh việc kiểm tra.

Sau vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin xuyên tạc bản chất sự việc, cho rằng lực lượng CSGT "vào tận rạp cưới thu giữ xe của khách mời", gây ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu, chú rể.

Công an tỉnh Gia Lai khẳng định quá trình xử lý vụ việc, lực lượng chức năng thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền, thái độ chuẩn mực, kiềm chế; đồng thời giải thích rõ hành vi vi phạm, cũng như quyền và nghĩa vụ của người vi phạm theo quy định pháp luật.

Thông tin CSGT tỉnh Gia Lai vào rạp cưới bắt xe của khách mời là không đúng sự thật.

Tuy nhiên, các đối tượng vi phạm chưa hợp tác, có lời nói và hành vi cản trở việc kiểm tra, xử lý. Một số đoạn video được quay lại không đầy đủ diễn biến, sau đó đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận hiểu sai bản chất vụ việc.

Công an xã Phú Thiện đã mời Ksor H. Muin (SN 2001, trú thôn Plei Ksing, xã Phú Thiện) – người quay và phát trực tiếp video vụ việc lên mạng xã hội – lên làm việc. Người này đã gỡ bỏ nội dung đăng tải và cam kết không tái phạm.