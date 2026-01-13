Khoảng 11 giờ 30 ngày 13-1, tại xưởng lao động dạy nghề số 1 thuộc Phân trại số 1, Trại giam Quảng Ninh (khu Tân Lập, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa bùng phát nhanh, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Vụ cháy khiến 1 xưởng bị thiêu trụi hoàn toàn và 1 nhà xưởng bi cháy một phần. Ảnh: P.L.

Theo UBND phường Hoàng Quế, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Quế phối hợp lực lượng dân phòng và cán bộ Trại giam Quảng Ninh tổ chức chữa cháy, bảo đảm an toàn khu vực. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, thiệt hại về tài sản được ước tính khoảng 750 triệu đồng. Trong đó, nhà xưởng lao động số 1 bị cháy toàn bộ, diện tích khoảng 500 m2, xây dựng năm 2010 (đã xuống cấp), thiệt hại ước khoảng 300 triệu đồng; thiệt hại máy móc, hàng hóa ước khoảng 50 triệu đồng...

Cơ quan chức năng thực hiện phương án chữa cháy

Ngoài ra, một phần nhà xưởng lao động dạy nghề số 2 bị ảnh hưởng, diện tích khoảng 300 m2, xây dựng năm 2006 (đã cũ), thiệt hại ước khoảng 100 triệu đồng; thiệt hại hàng hóa ước khoảng 50 triệu đồng.

Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp với Trại giam Quảng Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.