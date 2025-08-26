HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chế độ ăn uống của 61.000 người hé lộ nguyên nhân gây rụng tóc

Thu Anh

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới đã chỉ ra những thứ tốt cho tóc cũng như "thủ phạm" gây rụng tóc hàng đầu trong chế độ ăn uống thường ngày.

Viết trên tạp chí y học Nutrition and Health, nhóm tác giả từ Đại học Porto (Bồ Đào Nha) cho biết họ đã phân tích dữ liệu của hơn 61.000 người để tìm kiếm các nguyên nhân gây rụng tóc liên quan đến chế độ ăn, uống; cũng như những thứ giúp chống lại tình trạng này.

Kết quả cho thấy nhiều vi chất trong chế độ ăn uống liên quan mật thiết đến sức khỏe tóc.

Chế độ ăn uống 61.000 người hé lộ nguyên nhân gây rụng tóc - Ảnh 1.

Một số thành phần của chế độ ăn uống có thể khiến bạn bị rụng tóc hoặc ngược lại là giúp tóc bạn dày thêm - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Việc thiếu hụt sắt, kẽm, đồng, magie, selen, vitamin B12 , E, D và axit folic liên quan đến nguy cơ bị mất tóc sớm cao hơn.

Một số thử nghiệm cũng cho thấy việc bổ sung khoáng chất như sắt, đồng có thể cải thiện độ mọc tóc, cũng như tóc dày hơn.

Nhưng vitamin D mới là thứ nổi bật nhất: Nồng độ vitamin D trong huyết thanh các tình nguyện viên có mối tương quan nghịch đối với tình trạng rụng tóc trong nhiều nhóm nguyên nhân khác nhau.

Điều này có nghĩa việc đảm bảo cho cơ thể nhận đủ vitamin D sẽ giúp bạn có mái tóc khỏe hơn, dày hơn. Vi chất này có nhiều trong các loại cá béo (cá hồi, cá trích, cá thu...), gan cá, trứng, nấm... nhưng nguồn chủ yếu vẫn là do cơ thể tổng hợp khi tiếp xúc ánh nắng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung protein, đậu nành, rau họ cải cũng hỗ trợ sức khỏe mái tóc.

Trái lại, đồ uống có đường tỏ ra nguy hiểm nhất đối với mái tóc, vì là nguyên nhân gây rụng tóc phổ biến nhất. Trong đó, tình trạng nặng nề nhất xảy ra ở người uống trên 3.500 ml mỗi tuần.

"Thủ phạm" gây rụng tóc xếp hàng thứ 2 trong chế độ ăn uống là rượu, bia. Thiếu protein cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây chú ý.

Theo News Medical, nghiên cứu mới đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của dinh dưỡng trong việc duy trì mái tóc khỏe mạnh cũng như cho thấy việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yêu là chiến lược hữu ích và thiết thực nhất để chăm sóc tóc.


Nhiều món ăn quen thuộc chứa "thần dược" chống tóc bạc

Nhiều món ăn quen thuộc chứa "thần dược" chống tóc bạc

(NLĐO) - Một hợp chất có trong nhiều loại rau củ có thể là phương thuốc tiềm năng chống lại tình trạng tóc bạc sớm, theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản.

Hói đầu có nên cấy tóc?

Bạn đọc N.Đ.T (40 tuổi, ngụ Bình Phước) hỏi: Tôi bị rụng tóc nhiều năm nay khiến đầu bị hói. Dù đã thử nhiều cách như bôi dầu dừa, xịt tinh dầu bưởi… nhưng không cải thiện. Tôi nghe mọi người gợi ý đi cấy tóc. Cấy tóc có thực sự hiệu quả không và bệnh hói đầu có chữa được không?

Còn trẻ đã rụng tóc: Coi chừng vì “ghiền” những thức uống này

(NLĐO) - Các nhà khoa học từ Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã đi tìm nguyên nhân vì sao chứng rụng tóc nặng nề dẫn đến hói có xu hướng trẻ hóa ở người từ 18-45 tuổi, kết quả khá bất ngờ.

chế độ ăn rụng tóc mất tóc mọc tóc
