Chế độ ăn uống của 61.000 người hé lộ nguyên nhân gây rụng tóc

Viết trên tạp chí y học Nutrition and Health, nhóm tác giả từ Đại học Porto (Bồ Đào Nha) cho biết họ đã phân tích dữ liệu của hơn 61.000 người để tìm kiếm các nguyên nhân gây rụng tóc liên quan đến chế độ ăn, uống; cũng như những thứ giúp chống lại tình trạng này.

Kết quả cho thấy nhiều vi chất trong chế độ ăn uống liên quan mật thiết đến sức khỏe tóc.

Một số thành phần của chế độ ăn uống có thể khiến bạn bị rụng tóc hoặc ngược lại là giúp tóc bạn dày thêm - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Việc thiếu hụt sắt, kẽm, đồng, magie, selen, vitamin B12 , E, D và axit folic liên quan đến nguy cơ bị mất tóc sớm cao hơn.

Một số thử nghiệm cũng cho thấy việc bổ sung khoáng chất như sắt, đồng có thể cải thiện độ mọc tóc, cũng như tóc dày hơn.

Nhưng vitamin D mới là thứ nổi bật nhất: Nồng độ vitamin D trong huyết thanh các tình nguyện viên có mối tương quan nghịch đối với tình trạng rụng tóc trong nhiều nhóm nguyên nhân khác nhau.

Điều này có nghĩa việc đảm bảo cho cơ thể nhận đủ vitamin D sẽ giúp bạn có mái tóc khỏe hơn, dày hơn. Vi chất này có nhiều trong các loại cá béo (cá hồi, cá trích, cá thu...), gan cá, trứng, nấm... nhưng nguồn chủ yếu vẫn là do cơ thể tổng hợp khi tiếp xúc ánh nắng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung protein, đậu nành, rau họ cải cũng hỗ trợ sức khỏe mái tóc.

Trái lại, đồ uống có đường tỏ ra nguy hiểm nhất đối với mái tóc, vì là nguyên nhân gây rụng tóc phổ biến nhất. Trong đó, tình trạng nặng nề nhất xảy ra ở người uống trên 3.500 ml mỗi tuần.

"Thủ phạm" gây rụng tóc xếp hàng thứ 2 trong chế độ ăn uống là rượu, bia. Thiếu protein cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây chú ý.

Theo News Medical, nghiên cứu mới đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của dinh dưỡng trong việc duy trì mái tóc khỏe mạnh cũng như cho thấy việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yêu là chiến lược hữu ích và thiết thực nhất để chăm sóc tóc.



