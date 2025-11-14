Ngày 14-11, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phan Trọng Hiếu (SN 1994; ngụ xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) 6 năm tù về hai tội "Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ".

Phan Trọng Hiếu tại phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2023, Hiếu liên hệ qua mạng xã hội với một người tên Bình (chưa rõ lai lịch) để mua 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 6 viên đạn, 132 viên kim loại và hơn 75 g thuốc phóng không khói rồi mang về cất giấu tại nhà.

Ngoài ra, Hiếu còn tự mua linh kiện, vật liệu và lắp ráp một khẩu súng hơi nén khí hoàn chỉnh, thuộc danh mục vũ khí quân dụng do Nhà nước quản lý.

Ngày 14-1, trong quá trình kiểm tra hành chính tại địa phương, Công an xã Bình Hiệp phát hiện và thu giữ toàn bộ số súng, đạn, thuốc phóng cùng dụng cụ chế tạo đạn.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp chế độ quản lý vũ khí, vật liệu nổ và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự. Bởi vậy, tòa đã tuyên mức án nêu trên để răn đe và phòng ngừa chung.