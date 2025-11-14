HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng, lãnh 6 năm tù

Đức Anh

(NLĐO) - Tàng trữ nhiều loại súng, đạn mua qua mạng, Phan Trọng Hiếu ở Gia Lai còn tự lắp ráp súng hơi nén khí trái phép trước khi bị công an phát hiện.

Ngày 14-11, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phan Trọng Hiếu (SN 1994; ngụ xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) 6 năm tù về hai tội "Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ".

Chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng, một nam thanh niên Gia Lai lãnh 6 năm tù - Ảnh 1.

Phan Trọng Hiếu tại phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2023, Hiếu liên hệ qua mạng xã hội với một người tên Bình (chưa rõ lai lịch) để mua 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 6 viên đạn, 132 viên kim loại và hơn 75 g thuốc phóng không khói rồi mang về cất giấu tại nhà.

Ngoài ra, Hiếu còn tự mua linh kiện, vật liệu và lắp ráp một khẩu súng hơi nén khí hoàn chỉnh, thuộc danh mục vũ khí quân dụng do Nhà nước quản lý.

Ngày 14-1, trong quá trình kiểm tra hành chính tại địa phương, Công an xã Bình Hiệp phát hiện và thu giữ toàn bộ số súng, đạn, thuốc phóng cùng dụng cụ chế tạo đạn.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp chế độ quản lý vũ khí, vật liệu nổ và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự. Bởi vậy, tòa đã tuyên mức án nêu trên để răn đe và phòng ngừa chung.

Tin liên quan

Phá đường dây chế tạo súng, thu giữ nhiều súng, hàng ngàn viên đạn

Phá đường dây chế tạo súng, thu giữ nhiều súng, hàng ngàn viên đạn

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán súng liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 4 bị can, thu giữ nhiều súng ngắn, linh kiện chế tạo súng và hàng ngàn viên đạn

Bắt người đàn ông chế tạo súng quân dụng bán trên mạng

(NLĐO) - Ngoài mua bán các khẩu súng quân dụng, Hoàng Đình Nam còn chế tạo nhiều khẩu súng có tính sát thương cao để bán.

Khởi tố thanh niên chế tạo súng rồi đưa cho người khác hù dọa vợ

(NLĐO) – Nguyễn Đức Bình dùng súng tự chế để hù dọa vợ trong lúc cãi nhau, khi bị hỏi nguồn gốc khẩu súng, Bình khai ra người chế tạo nó khiến cả 2 cùng bị khởi tố.

nam thanh niên tàng trữ trái phép an ninh trật tự tàng trữ vũ khí hội đồng xét xử
