“Checklist” tủ thuốc gia đình ngày Tết để đón Xuân an vui

Tết là thời điểm sum họp, vui chơi và di chuyển nhiều hơn thường ngày. Bên cạnh việc sắm sửa thực phẩm, trang hoàng nhà cửa, mỗi gia đình đừng quên kiểm tra lại tủ thuốc để chủ động ứng phó với những vấn đề sức khỏe thường gặp trong dịp lễ.



Chủ động chuẩn bị một tủ thuốc đầy đủ chính là cách đơn giản nhưng thiết thực để mỗi gia đình an tâm đón Tết, tận hưởng mùa xuân trọn vẹn và khỏe mạnh.

Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn 7 nhóm thuốc và vật dụng y tế thiết yếu sau:

Nhóm giảm đau, hạ sốt: Đây là nhóm thuốc quan trọng hàng đầu trong tủ thuốc gia đình. Các hoạt chất phổ biến như Paracetamol, Ibuprofen giúp xử trí kịp thời các triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau răng, nhức mỏi cơ thể. Lưu ý không tự ý sử dụng Ibuprofen nếu nghi ngờ sốt do sốt xuất huyết.

Nhóm thuốc cảm cúm, sổ mũi: Thời tiết giao mùa dịp Tết dễ khiến trẻ em và người cao tuổi mắc bệnh đường hô hấp. Gia đình nên chuẩn bị thuốc cảm cúm (thường phối hợp paracetamol với kháng histamin, chất co mạch) cùng dung dịch xịt mũi nước muối biển để giảm hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi. Đặc biệt lưu ý, tránh dùng quá liều paracetamol. Nhiều thuốc cảm đã chứa sẵn hoạt chất này, vì vậy không nên uống đồng thời với thuốc hạ sốt khác để phòng nguy cơ ngộ độc gan.

Thứ 3: Nhóm hỗ trợ tiêu hoá: Chế độ ăn nhiều đạm, chất béo hoặc rượu bia trong ngày Tết có thể gây rối loạn tiêu hóa. Men vi sinh, men tiêu hóa và Oresol là những sản phẩm cần thiết giúp hỗ trợ đường ruột, bù nước và điện giải khi tiêu chảy.

Nhóm thuốc dị ứng, mề đay: Dị ứng thực phẩm hoặc phấn hoa thường xuất hiện trong các buổi tiệc đầu năm. Thuốc chứa Loratadine hoặc Desloratadine có thể giúp giảm ngứa, nổi mẩn đỏ và các triệu chứng khó chịu khác.

Nhóm thuốc ho, hô hấp: Ngoài thuốc cảm, gia đình nên có sẵn thuốc ho thảo dược, kẹo ngậm ho hoặc Dextromethorphan dành cho ho khan. Lưu ý lựa chọn thuốc phù hợp với từng độ tuổi, đặc biệt thận trọng khi dùng cho trẻ nhỏ.

Nhóm sơ cứu, xử lý bỏng: Những tai nạn nhỏ trong bếp như đứt tay, bỏng dầu mỡ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tủ thuốc nên có băng cá nhân, gạc y tế, dung dịch sát khuẩn Povidone-iodine, nước muối sinh lý và kem bôi chứa Panthenol để làm dịu vết bỏng nhẹ.

Thuốc điều trị bệnh mạn tính: Với người mắc cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch…, việc duy trì thuốc đều đặn trong suốt kỳ nghỉ là đặc biệt quan trọng. Gia đình cần chuẩn bị đủ liều dùng và nhắc nhở người bệnh uống thuốc đúng giờ, không tự ý ngưng thuốc vì mải vui Tết.

HCDC cũng khuyến cáo người dân cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào. Nếu triệu chứng kéo dài, diễn tiến nặng hoặc không rõ nguyên nhân, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Chủ động chuẩn bị một tủ thuốc đầy đủ chính là cách đơn giản nhưng thiết thực để mỗi gia đình an tâm đón Tết, tận hưởng mùa xuân trọn vẹn và khỏe mạnh.