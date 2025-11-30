Chelsea có cản nổi Arsenal?

Trận đại chiến thành London tại sân Stamford Bridge sẽ quyết định, liệu Arsenal có thể tạo ra khoảng cách an toàn gần như không thể san lấp ở ngôi đầu bảng, hay Chelsea sẽ kéo cuộc đua vô địch trở lại trạng thái cân bằng.

Nóng ở hành lang trái

Điểm nhấn lớn nhất, thậm chí có thể gọi là mấu chốt của trận đấu, nằm ở hành lang trái của Chelsea. Đó là nơi Marc Cucurella, hậu vệ đang đạt phong độ cao nhất kể từ ngày đặt chân đến Stamford Bridge, sẽ đối đầu trực diện với Bukayo Saka, niềm hy vọng lớn trên hàng công của Arsenal.

Tại loạt trận Champions League giữa tuần qua, Cucurella có màn trình diễn xuất sắc khi khóa chặt Lamine Yamal, "thần đồng" của Barcelona và được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh thuận chân trái nguy hiểm nhất châu Âu hiện nay. Màn trình diễn này của Cucurella giúp anh được UEFA bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Sự tự tin ấy được duy trì khi nhìn lại cuộc đối đầu gần nhất giữa Cucurella và Saka tại Stamford Bridge hồi tháng 11 năm ngoái: Cầu thủ người Anh không kiến tạo nổi một đường chuyền quyết định nào, không thể tạt bóng cũng như chẳng thể ghi bàn… Trong bối cảnh Saka vẫn là mũi tấn công chủ lực của Arsenal, việc "phong tỏa" được chân sút này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Saka chơi ổn định, xử lý thông minh và biết cách tạo khoảng trống cho đồng đội. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với một Cucurella có phong độ cao, trận chiến ở hành lang trái hứa hẹn sẽ quyết liệt đến từng centimét.

Những thống kê, thông tin đáng chú ý trước đại chiến đêm 30-11. Đồ họa: VỆ LOAN

Nảy lửa khu trung tuyến

Không chỉ ở hai biên, nơi Arsenal tạm chiếm ưu thế nhờ sở hữu các cầu thủ chạy cánh đẳng cấp như Saka, Leandro Trossard, người cũ Chelsea Noni Madueke hay Gabriel Martinelli, cuộc chiến tại sân Stamford Bridge còn được chú ý nhiều ở khu vực trung tâm, nơi Declan Rice và Moises Caicedo sẽ có màn so tài trực diện.

Rice là trái tim tuyến giữa của Arsenal, một kiểu tiền vệ lên công - về thủ toàn diện như huyền thoại Lampard của Chelsea ngày nào. Màn trình diễn của anh trong trận đại thắng Bayern Munich ở Champions League nói lên tất cả.

Còn Caicedo là tiền vệ thu hồi bóng hàng đầu Giải Ngoại hạng Anh hiện tại. "Thương vụ" Caicedo từng khiến Arsenal hụt hơi trước Chelsea trên thị trường chuyển nhượng, cứ mỗi lần đôi bên chạm trán lại được thổi bùng lên, càng khiến màn đối đầu giữa hai "đại gia London" thêm phần hấp dẫn.

Bộ đôi tiền vệ đắt giá nhất Premier League hiện nay rõ ràng sẽ là một trong những điểm nhấn của trận cầu rất đáng theo dõi này.

Arsenal nới rộng khoảng cách?

Khi Arsenal đánh bại Bayern Munich 3-1 để độc chiếm ngôi đầu vòng phân hạng Champions League, người hâm mộ đã đưa ra câu hỏi: Liệu Arsenal có phải là đội mạnh nhất châu Âu lúc này? Đáp án không quá khó nếu nhìn vào thực lực và màn trình diễn của "Pháo thủ".

Tương tự, khi Chelsea đại thắng Barcelona 3-0, câu hỏi được đặt ra là Chelsea liệu đã đủ tầm để có thể trở lại tốp đầu châu Âu, hay ít nhất cũng là ứng cử viên nặng ký thật sự ở Anh? The Blues đã vô địch Conference League, đăng quang FIFA Club World Cup nhưng đó là các giải đấu thể thức cúp, nơi sự ứng biến của HLV Maresca và quá trình chuẩn bị giúp họ phát huy tối đa năng lực cầu thủ ở trận chung kết.

Mùa này là lúc Chelsea khẳng định khả năng đua đường dài tại Giải Ngoại hạng Anh. Thầy trò Maresca đã leo lên vị trí thứ hai sau 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng vẫn kém Arsenal 6 điểm. "Pháo thủ" mới chỉ thua 1 lần và đang thể hiện phong độ hủy diệt với 14 chiến thắng và 2 hòa trong 16 trận gần nhất.

Chắc chắn ông Maresca cùng các học trò không quan tâm nhiều tới những con số thống kê, khi mọi chỉ số đều đang nghiêng về Arsenal. HLV Arteta xây dựng Arsenal dựa trên nền tảng kiểm soát không gian, pressing tầm trung và những pha tấn công chuyển đổi có cường độ cao. Trên tất cả, với chiều sâu lực lượng, ông có trong tay các cầu thủ đủ sức xoay chuyển trận đấu, bao gồm cả cách dụng binh, thay người hết sức hợp lý và vũ khí phụ mà chính - các pha bóng cố định.

Người hâm mộ nóng lòng chờ xem Arteta sử dụng Madueke như thế nào trước đội bóng cũ của anh. Trở lại sân sau 2 tháng dưỡng thương, tiền đạo biên này lập tức có bàn thắng dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, cùng tỏa sáng với Riccardo Calafiori và Gabriel Martinelli trước Bayern Munich.

Trong khi đó, ông Maresca lại ưa thích kiểm soát bóng có tổ chức, nhịp độ linh hoạt và pressing một đối một cho Chelsea. Cứ nhìn cách Barcelona bị "ngộp" rồi chìm lỉm tại Stamford Bridge hồi giữa tuần mới thấy Chelsea khá đáng sợ ở các trận đấu với đối thủ lớn.

Khách được đánh giá cao Máy tính và các chuyên gia ở Anh vẫn đánh giá khả năng thắng của Arsenal cao hơn. Nhiều fan The Blues cũng cho rằng ở thời điểm hiện tại, một kết quả hòa là thành công với Chelsea, đội đặt mục tiêu giữ vững vị trí trong tốp 4. Tuy nhiên, nếu phòng ngự tốt và tận dụng được khả năng tấn công biên tốc độ từ Garnacho, Neto, Estevao, Gittens cũng như việc tái xuất của C.Palmer, đội chủ sân Stamford Bridge đủ sức gây bất ngờ cho Arsenal. Các học trò của HLV Arteta bất lợi về 1 ngày nghỉ so với chủ nhà.



