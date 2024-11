Chelsea đủ sức làm nên chuyện trước Manchester United?

Đây là trận cầu tâm điểm vòng 10 Giải Ngoại hạng Anh, diễn ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 3-11.

Thất bại dưới tay West Ham cuối tuần trước và rơi xuống vị trí thứ 14 ở bảng xếp hạng Premier League, Man United đã quyết định sa thải HLV Erik ten Hag để cứu vãn tình thế. Sự thay đổi trên băng ghế kỹ thuật, như thông lệ, đã mang đến hiệu quả tức thời khi "Quỷ đỏ" giành chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Leicester để đi tiếp vào tứ kết League Cup.

Thông tin đáng chú ý trước đại chiến Man United - Chelsea (Nội dung: ĐÔNG LINH; Ảnh: REUTERS, Đồ họa: VỆ LOAN)

Chiến thắng đầu tay trong vai trò cầm quân, dù vậy vẫn chưa đủ để Van Nistelrooy thuyết phục giới lãnh đạo Man United đặt niềm tin lâu dài nơi ông. Với việc đồng nghiệp trẻ Ruben Amorim được bổ nhiệm chính thức vào cương vị HLV trưởng đội bóng, Nistelrooy xem ra đã sớm bằng lòng giữ vai trò phụ tá hơn là "đứng mũi chịu sào" tại đội bóng danh giá nhưng đầy phức tạp như Man United.

Hẳn nhiên, khi được trao quyền dẫn dắt Man United ở 3 trận đấu quan trọng sắp tới mà khởi đầu là trận đại chiến với Chelsea, "Van Gol" sẽ làm tất cả để mang về điểm số tuyệt đối cho đội bóng dù đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Hai lần thủng lưới ở trận gặp Leicester cho thấy hàng thủ "Quỷ đỏ" rất dễ bị đánh bại bởi các đối thủ chơi phản công nhanh.

Van Nistelrooy không quá lo lắng với các cầu thủ tuyến trên, đặc biệt là những cái tên bị "điểm mặt" khó giữ được chỗ dưới thời thầy mới Ruben Amorim. Chứng kiến Casemiro thi đấu thanh thoát khó tin ở tuổi 32 với cú đúp bàn thắng, Bruno Fernandes lẫn Alejandro Garnacho không còn là "thần vụng về" khi cùng ghi bàn trước Leicester, ai cũng tin các cầu thủ Man United sẽ tự điều chỉnh thay vì để Van Nistelrooy phải ra tay.

Man United "lột xác" sau "cú trảm tướng" chắc chắn sẽ là đối thủ khó "nhằn" đối với Chelsea. Theo HLV Enzo Maresca, Chelsea không hề có ý định buông League Cup và thất bại trước Newcastle hoàn toàn nằm ngoài dự định dù ông cất nhiều trụ cột để dành cho màn đại chiến với Man United. Cơ hội chen chân vào tốp 4 đang rộng mở nếu họ giành trọn 3 điểm tại Old Trafford.

Lần gần nhất Chelsea giành chiến thắng tại đây là năm 2013 và ông Maresca tự nhận đối đầu sòng phẳng với đội bóng do đồng đội cũ Van Nistelrooy dẫn dắt là thách thức lớn. Dù vậy, với bộ đôi C. Palmer - N. Jackson được dưỡng sức giữa tuần qua, nhà cầm quân người Ý tin rằng "The Blues" đủ sức phá dớp trước "Quỷ đỏ". Palmer mùa trước đều ghi bàn trong 2 trận đối đầu Man United, đáng nhớ nhất là hat-trick trong trận lượt về hồi tháng 4 giúp Chelsea thắng với tỉ số 4-3.

Man United và Chelsea từng hòa nhau 26 lần trong lịch sử tranh tài tại Premier League, nhiều nhất nhì trong nhóm Big Six. Một trận cầu hứa hẹn phóng khoáng về phương diện tấn công khi hàng thủ đôi bên đều dễ bị tổn thương. Vì vậy, cơ hội chia điểm của đôi bên khá lớn, nếu không muốn nói Chelsea có phần nhỉnh hơn về sức trẻ và khả năng săn bàn.