Thể thao

Chelsea dùng tiền thưởng Club World Cup ủng hộ gia đình Diogo Jota

Đông Linh (theo DM, ESPN)

(NLĐO) - Chelsea xác nhận sẽ trích một phần tiền thưởng từ chức vô địch Club World Cup 2025 để hỗ trợ gia đình hai cầu thủ vắn số Diogo Jota và Andre Silva.

Tháng trước, Chelsea đánh bại PSG 3-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup tại New Jersey (Mỹ), giành tổng cộng 84,4 triệu bảng tiền thưởng. Một phần tiền thưởng được chia cho các cầu thủ, mỗi người nhận gần 400.000 bảng và tập thể đội bóng Chelsea thống nhất gửi số tiền 11,4 triệu bảng này tới gia đình Jota và Silva.

Chelsea dùng tiền thưởng Club World Cup ủng hộ gia đình Diogo Jota- Ảnh 1.

Diogo Jota và em trai tử nạn giao thông khi đang chuẩn bị cho mùa giải

Diogo Jota – tiền đạo Liverpool – cùng em trai qua đời trong vụ tai nạn giao thông ngày 3-7. Bi kịch này gây chấn động giới bóng đá, đặc biệt với Pedro Neto, đồng đội cũ của Jota ở Wolverhampton và tuyển Bồ Đào Nha, hiện khoác áo Chelsea.

TIN LIÊN QUAN

HLV Enzo Maresca cho Neto quyền lựa chọn được rời giải hay tiếp tục thi đấu. Neto đã chọn ở lại Mỹ thi đấu, cống hiến qua từng trận và dùng thành tích để tri ân Jota. 

Một số cầu thủ Chelsea cũng ăn mừng bàn thắng với các hình thức tưởng nhớ đồng nghiệp người Bồ Đào Nha.

Chelsea dùng tiền thưởng Club World Cup ủng hộ gia đình Diogo Jota- Ảnh 3.

Các sân bóng FIFA Club World Cup tiếc thương Jota và em trai

Liverpool đã tuyên bố treo vĩnh viễn áo số 20 ở mọi cấp độ để tưởng nhớ Jota. Bên cạnh đó, "The Kop" quyết định trả đầy đủ khoản lương 2 năm còn lại (khoảng 20 triệu USD) trong hợp đồng của Diogo Jota để gia đình anh có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng các con đến tuổi trưởng thành. 

Liverpool sẽ cung cấp các giải pháp hỗ trợ về giáo dục cho cả ba con của Jota, hỗ trợ tinh thần cho cha mẹ anh và người vợ Rute Cardoso.

Chelsea dùng tiền thưởng Club World Cup ủng hộ gia đình Diogo Jota- Ảnh 4.

Các cầu thủ Chelsea dùng tiền thưởng vô địch để quyên góp cho gia đình Jota và Silva

Hành động nghĩa tình của Chelsea được người hâm mộ bóng đá Anh ca ngợi. Cổ động viên Mark Goldbridge viết: "Các cầu thủ Chelsea thật sự đẳng cấp khi quyên góp số tiền lớn cho gia đình Jota". 

Một CĐV Liverpool chia sẻ: "Chelsea đã dành cho Diogo Jota một hành động đặc biệt", trong khi người khác nhấn mạnh: "Bóng đá phải đoàn kết chứ không chia rẽ". CĐV Chelsea cũng tự hào: "Câu lạc bộ của tôi luôn đẳng cấp".

Chelsea dùng tiền thưởng Club World Cup ủng hộ gia đình Diogo Jota- Ảnh 5.

Cổ động viên không tiếc lời khen dành cho nghĩa cử của cầu thủ Chelsea

Cuối tuần đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026, các CLB sẽ đồng loạt vinh danh Jota và Andre Silva. Mỗi trận đấu sẽ có một phút mặc niệm, cầu thủ đeo băng tay đen và thông điệp tri ân được chiếu trên màn hình các sân vận động.

Đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk bày tỏ: "Đây sẽ là mùa giải rất khó khăn, nhưng chúng tôi sát cánh bên nhau. Với tư cách là đội bóng, người hâm mộ và CLB, chúng tôi sẽ vượt qua bằng sự đoàn kết và tinh thần tập thể".

Trong sự nghiệp Premier League, Jota ra sân 190 lần cho Wolves và Liverpool, ghi 63 bàn và có 24 kiến tạo. Anh góp công giúp Liverpool vô địch mùa trước.

Tin liên quan

Liverpool treo vĩnh viễn áo số 20 để tưởng nhớ Diogo Jota

Liverpool treo vĩnh viễn áo số 20 để tưởng nhớ Diogo Jota

(NLĐO) – Một tuần sau khi Diogo Jota và em trai qua đời trong vụ tai nạn xe hơi, Liverpool quyết định treo vĩnh viễn áo đấu số 20 của tiền vệ người Bồ Đào Nha

Ngôi sao Diogo Jota qua đời ở tuổi 28 trong vụ tai nạn, chỉ 10 ngày sau đám cưới

(NLĐO) – Bóng đá thế giới vừa đón nhận tin sốc khi tiền đạo Diogo Jota của CLB Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông.

Diogo Jota tỏa sáng, Liverpool tăng tốc đua vô địch Ngoại hạng

(NLĐO) – Chuyến hành quân cùng Leicester về chốn cũ Anfield của HLV Brendan Rodgers chỉ mang đến nỗi buồn khi đội bóng của ông thua trắng hai bàn trước chủ nhà Liverpool.

Diogo Jota Chelsea FIFA Club World Cup quyên góp 11,4 triệu bảng
