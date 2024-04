Chelsea - Man United: Đại chiến nhạt nhòa

Trừ lực lượng cổ động viên 2 đội, khán giả trung lập xem ra không mấy mặn mà với việc theo dõi cuộc chiến tại sân Stamford Bridge trong bối cảnh họ có quyền dồn hết sự háo hức để chờ xem Man City, Arsenal và Liverpool "đua tam mã" đến ngôi vô địch.



Cả Chelsea lẫn Man United đều có phong độ thiếu ổn định .Ảnh: REUTERS

Liệu mấy ai nghĩ đến việc một đại gia cỡ Man United suốt cả mùa chỉ biết loay hoay tìm kiếm suất dự cúp châu Âu thay vì cạnh tranh ngôi vô địch? Ngay cả mục tiêu khiêm tốn ấy cũng không phải dễ chạm tới khi "quỷ đỏ" chỉ có thể lẽo đẽo chạy theo sau Aston Villa và Tottenham lúc giải đấu chỉ còn vài vòng nữa là kết thúc.

Man United đã dở, Chelsea còn tệ không kém. HLV Mauricio Pochettino dù đã rất nỗ lực để thay đổi từ lối chơi cho đến nhân sự nhưng đội bóng nhà giàu dưới quyền ông vẫn không cách nào thoát khỏi vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng, kết quả không hề tương xứng với mức đầu tư vào loại bậc nhất sân cỏ nước Anh.

Ảnh: REUTERS - Đồ hoạ: TẤN NGUYÊN

Ở vòng 30 diễn ra cuối tuần trước, cả 2 đều chỉ giành được kết quả đáng thất vọng. Chelsea bị Burnley cầm hòa dù chơi hơn người từ cuối hiệp 1 còn Man United may mắn giành được 1 điểm sau khi hứng chịu 31 cú dứt điểm từ phía Brentford.

Màn chạm trán giữa 2 đội bóng này rạng sáng 5-4, vì thế, chẳng còn quá nhiều ý nghĩa. Chủ nhà Chelsea có lẽ chỉ còn đá vì danh dự còn Man United chỉ ước lấy trọn 3 điểm tại Stamford Bridge, tận dụng sự chững lại của cả Aston Villa lẫn Tottenham vòng đấu này để có thể cải thiện thứ hạng.

Ở lượt đi, Chelsea chơi lép vế hoàn toàn so với Man United và phải nhận thất bại 1-2 tại sân Old Trafford. Với phong độ hiện tại, "The Blues" khó đòi được nợ cũ cho dù Man United tiếp tục mất thêm quân ở hàng thủ, sau chấn thương mới nhất của Lisandro Martinez và Raphael Varane.