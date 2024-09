Chelsea thắng tưng bừng đội Hạng ba, "đại gia" Ngoại hạng đổ bộ vòng 4 League Cup

Tiếp đón Barrow đến từ giải Hạng ba (League Two), Chelsea dù chỉ tung ra đội hình không phải mạnh nhất nhưng cũng có được một chiến thắng dễ dàng ở vòng 3 League Cup. Đội chủ sân Stamford Bridge sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 8 do công của Christopher Nkunku, sau đường chuyền dọn cỗ của Joao Felix.

Christopher Nkunku mở tỉ số cho Chelsea

Chỉ 7 phút sau, chân sút người Pháp tiếp tục xé lưới đối thủ, lần này pha dứt điểm là cú đánh gót tinh tế từ nỗ lực kiến tạo của đồng hương Malo Gusto. Đội khách Barrow quá yếu, không triển khai tấn công nổi trước áp lực khủng khiếp từ phía Chelsea và để thua tiếp bàn thứ ba ở phút 28. Joao Felix đá phạt, bóng chạm cột dọc và bật ra trúng lưng thủ thành Paul Farman đi ngược vào lưới.

Pedro Neto chia vui cùng Mudryk và Veiga

Số phận trận đấu gần như đã được định đoạt nhưng Chelsea chưa muốn dừng ở đó. Sai sót của hàng thủ Barrow giúp Pedro Neto ghi bàn thứ tư cho đội chủ nhà ở phút 48 sau pha căng ngang như đặt của Mikhailo Mudryk. Còn Nkunku hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình bằng pha cướp bóng từ thủ thành Farman rồi sút thẳng vào lưới trống ở phút 75.

Nkunku ăn mừng cú hat-trick bằng màn thổi bong bóng trên sân

5-0 là tỉ số chung cuộc của trận chiến một chiều trên sân Stamford Bridge và Chelsea có vé đi tiếp vào vòng 4 League Cup bằng chiến thắng hoành tráng thứ nhì chỉ sau trận thắng hủy diệt 7-0 của Man United trước Barnsley.

Không chỉ Man United, Brighton hay Tottenham, các đội bóng Ngoại hạng cũng cho thấy sức mạnh của mình dù chỉ xem các trận đấu League Cup là những cữ dợt nhằm kiểm tra năng lực dàn sao dự bị hoặc các tân binh. Đơn cử như Man City dù cất hơn nửa đội hình chính, chưa kể nhóm trụ cột đang dính chấn thương, nhưng tại sân nhà Etihad vẫn giành chiến thắng trước đối thủ đang chơi ở giải Hạng nhất (Championship) là Watford.

Thủ thành Jonathan Bond của Watford lăn xả cứu nguy

Đội khách được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Tom Cleverley, một người cũ của Man United, đang trải qua chuỗi trận không như ý ở Championship. Thế nên việc phải làm khách trên sân của Man City thời điểm này hoàn toàn không phải điều Watford mong muốn.

Jeremy Doku mở tỉ số cho Man City

Chỉ sau 5 phút bóng lăn, Man City đã có bàn dẫn trước nhờ công của Jeremy Doku và nhân đôi cách biệt nhờ công của Matheus Nunes ở phút 38. Watford thi đấu khá kiên cường và hai phen khiến khán giả Man City thót tim, đầu tiên là pha làm bàn bị từ chối của Kwadwo Baah và cuối hiệp 1 là tình huống Vakoun Issouf Bayo đánh đầu chệch cột rất đáng tiếc.

Matheus Nunes nhân đôi cách biệt

Watford tiếp tục khiến Man City bất an trong phần lớn thời gian hiệp 2 và đến phút 86, Tom Ince đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà bằng cú cứa lòng khiến thủ thành Stefan Ortega bất lực. May cho "The Citizens" khi khoảng thời gian còn lại quá ngắn ngủi để Watford có thể thực hiện màn ngược dòng.