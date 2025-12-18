Trưa 18-12, tin từ VKSND khu vực 3, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, ngụ thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đoàn Trung Thế tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 7-8-2025, Thế cùng một số người đang ngồi uống nước, nói chuyện trước nhà anh Trần Ngọc Hoàng ngụ cùng thôn, thì Đoàn Văn Hồ (SN 1985, bạn cùng thôn) đi xe máy từ ngoài vào, đồng thời cố tình va nhẹ vào ghế nơi Thế đang ngồi.

Lúc này giữa hai bên có đối đáp vài câu rồi tiếp tục ngồi xuống nói chuyện.

Trong quá trình trò chuyện, Hồ có những lời nói mang tính trêu chọc, khiêu khích, trong đó có câu: "Tao đang có vợ con lo cho rồi, chứ mày có vợ con đâu mà lo"

Từ những lời nói khó nghe này đã khiến hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn tới xô xát. Trong quá trình đó, Hồ đã dùng tay đánh vào mặt Thế.

Sự việc sau đó được mọi người can ngăn, Thế và Hồ ra về.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Tuy nhiên sau khi về nhà, do vẫn còn bức xúc vì bị Hồ nói xúc phạm, Thế đã mang theo một con dao quay sang nhà Hồ chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ của Hồ, gây thương tích, với tỉ lệ 8%.



