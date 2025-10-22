HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chỉ đạo kiểm điểm sau kết luận thanh tra dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê

Tuấn Minh

(NLĐO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa có chỉ đạo thực hiện kiểm điểm sau kết luận thanh tra dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê.

Ngày 22-10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm gửi các sở: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, các phường: Hạc Thành, Quảng Phú… triển khai thực hiện, kiểm điểm Kết luận thanh tra tại dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê.

Chỉ đạo kiểm điểm sau kết luận thanh tra dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê - Ảnh 1.

Thái miếu nhà Hậu Lê đang lưu thờ bài vị của 27 vua, Hoàng Thái Hậu cùng các vương công nhà Hậu Lê tại phố Quảng Xá, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Minh

Văn bản chỉ đạo nêu rõ UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Văn bản số 3019/TTTP-P7 ngày 14-10 của Thanh tra tỉnh về báo cáo trách nhiệm tập thể, cá nhân làm chậm trễ, kéo dài thời gian thực hiện Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê và kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 4057-KL/TU ngày 24-9-2025 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 17264/UBND-TDNC ngày 8-10-2025 về thực hiện Kết luận thanh tra tại dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài để đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành dự án (yêu cầu xác định chi tiết nội dung khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ; giải pháp thực hiện; trách nhiệm, thẩm quyền tham mưu, giải quyết; cam kết thời hạn hoàn thành); xử lý nghiêm các khuyết điểm, vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra hoặc tự rà soát trong quá trình tổ chức thực hiện. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 30-10-2025.

Chỉ đạo kiểm điểm sau kết luận thanh tra dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê - Ảnh 2.

Thái miếu nhà Hậu Lê nằm trong khu dân cư rất chật hẹp

Đối với nội dung kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 25-10-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cũng giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị; tổng hợp kết quả rà soát, cam kết của các sở, ngành, đơn vị, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư dự án từ năm 2007-2016 (giai đoạn 1) và từ 2016 đến nay (giai đoạn 2). Dự án được giao cho nhà thầu theo hình thức BT, với tổng mức đầu tư của dự án là hơn 293 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn "án binh bất động".

Chỉ đạo kiểm điểm sau kết luận thanh tra dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê - Ảnh 3.

Gần 20 năm triển khai dự án trùng tu, tôn tạo, Thái miếu nhà Hậu Lê vẫn "án binh bất động".

Thái miếu nhà Hậu Lê tọa lạc ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cũ - nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Theo sử sách, Thái miếu nhà Hậu Lê vốn được xây dựng tại vùng đất Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) dưới đời vua Lê Thái Tổ và hoàn chỉnh thời các vua kế vị Lê Thái Tông (1433 - 1442) và Lê Nhân Tông (1442 - 1459).

Sau khi bị hỏa hoạn, Thái miếu được chuyển về Thăng Long với tên gọi là điện Hoằng Đức. Đến năm 1805, vua Gia Long ra lệnh chuyển Thái miếu nhà Hậu Lê từ Thăng Long về đất Bố Vệ, bên cạnh trấn thành Thanh Hóa nay là phố Quảng Xá, phường Hạc Thành.

Nơi đây đang lưu thờ bài vị của 27 vua, Hoàng Thái Hậu cùng các vương công nhà Hậu Lê. Trong đó có 4 thánh vị cổ của các vua Lê Thái Tổ, Lê Thần Tông, Lê Huyền Tông và Lê Gia Tông.

Thánh vị của Thái tổ Cao Hoàng đế và bài vị của Lê Thần Tông là hai trong số thánh vị được các nhà sử học đánh giá quý hiếm và độc nhất ở xứ Thanh.

Với những giá trị về văn hóa, lịch sử, năm 1995, Thái miếu nhà Hậu Lê được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia.

Phục dựng 4 tòa Thái Miếu và đền bà Hàng Dầu ở Lam Kinh

Phục dựng 4 tòa Thái Miếu và đền bà Hàng Dầu ở Lam Kinh

Cần Thơ: Hàng trăm cán bộ bị kiểm điểm sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

(NLĐO) - Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP Cần Thơ đã kiểm điểm hàng trăm cán bộ, trong đó có 66 người thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố.

Kinh đô kháng chiến nhà Hậu Lê bị lãng quên

Từng đóng vai trò quan trọng trong việc trung hưng nhà Lê nhưng kinh đô Vạn Lại - Yên Trường (Thanh Hóa) giờ chỉ còn là phế tích

Cần Thơ: Hàng trăm cán bộ bị kiểm điểm sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

(NLĐO) - Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP Cần Thơ đã kiểm điểm hàng trăm cán bộ, trong đó có 66 người thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố.

    Thông báo