Chỉ đạo kiểm điểm sau kết luận thanh tra dự án tôn tạo Thái miếu nhà Hậu Lê

Ngày 22-10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm gửi các sở: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, các phường: Hạc Thành, Quảng Phú… triển khai thực hiện, kiểm điểm Kết luận thanh tra tại dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê.

Thái miếu nhà Hậu Lê đang lưu thờ bài vị của 27 vua, Hoàng Thái Hậu cùng các vương công nhà Hậu Lê tại phố Quảng Xá, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Minh

Văn bản chỉ đạo nêu rõ UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Văn bản số 3019/TTTP-P7 ngày 14-10 của Thanh tra tỉnh về báo cáo trách nhiệm tập thể, cá nhân làm chậm trễ, kéo dài thời gian thực hiện Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê và kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 4057-KL/TU ngày 24-9-2025 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 17264/UBND-TDNC ngày 8-10-2025 về thực hiện Kết luận thanh tra tại dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài để đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành dự án (yêu cầu xác định chi tiết nội dung khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ; giải pháp thực hiện; trách nhiệm, thẩm quyền tham mưu, giải quyết; cam kết thời hạn hoàn thành); xử lý nghiêm các khuyết điểm, vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra hoặc tự rà soát trong quá trình tổ chức thực hiện. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 30-10-2025.

Thái miếu nhà Hậu Lê nằm trong khu dân cư rất chật hẹp

Đối với nội dung kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 25-10-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cũng giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị; tổng hợp kết quả rà soát, cam kết của các sở, ngành, đơn vị, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư dự án từ năm 2007-2016 (giai đoạn 1) và từ 2016 đến nay (giai đoạn 2). Dự án được giao cho nhà thầu theo hình thức BT, với tổng mức đầu tư của dự án là hơn 293 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn "án binh bất động".

Gần 20 năm triển khai dự án trùng tu, tôn tạo, Thái miếu nhà Hậu Lê vẫn "án binh bất động".