Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP HCM về dự án Thương xá Tax

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Sài Gòn, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên...

Văn bản đề cập khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax).

Khu đất từng có dự án Thương xá Tax

Theo đó, xét báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 6186/SNNMT-QLĐ ngày 22-9-2025 về khu đất trên, Chủ tịch UBND TP HCM có ý kiến chỉ đạo giao Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên làm việc với Sở Tài chính, Sở Xây dựng để rà soát các điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất để thực hiện dự án, việc chấp thuận đầu tư dự án tại khu đất (theo Luật Quản lý tài sản công liên quan đến tài sản công tại doanh nghiệp, Luật Đầu tư,...). Trường hợp không đáp ứng điều kiện quy định, Tổng Công ty có văn bản trả lại đất theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Trường hợp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên có văn bản trả lại đất theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024, giao Chủ tịch UBND phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu đất, lập hồ sơ thu hồi khu đất theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025 của Chính phủ và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Đất đai năm 2024.