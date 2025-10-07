HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
Thời sự

Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP HCM về dự án Thương xá Tax

Tin, ảnh: THIỆN AN

(NLĐO) - Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên được giao có văn bản trả lại đất theo quy định.

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Sài Gòn, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên...

Văn bản đề cập khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax).

Thương xá - Ảnh 1.

Khu đất từng có dự án Thương xá Tax

Theo đó, xét báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 6186/SNNMT-QLĐ ngày 22-9-2025 về khu đất trên, Chủ tịch UBND TP HCM có ý kiến chỉ đạo giao Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên làm việc với Sở Tài chính, Sở Xây dựng để rà soát các điều kiện tiếp tục sử dụng khu đất để thực hiện dự án, việc chấp thuận đầu tư dự án tại khu đất (theo Luật Quản lý tài sản công liên quan đến tài sản công tại doanh nghiệp, Luật Đầu tư,...). Trường hợp không đáp ứng điều kiện quy định, Tổng Công ty có văn bản trả lại đất theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Trường hợp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên có văn bản trả lại đất theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024, giao Chủ tịch UBND phường Sài Gòn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu đất, lập hồ sơ thu hồi khu đất theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025 của Chính phủ và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Đất đai năm 2024.

Thăm lại Thương xá Tax trước giờ tháo dỡ

Thăm lại Thương xá Tax trước giờ tháo dỡ

(NLĐO) - Thương xá Tax sẽ đập bỏ hoàn toàn vào sáng nay, 12-10, nhiều người không khỏi nuối tiếc một biểu tượng thân quen của TP HCM

Hoàn tất kế hoạch bảo tồn Thương xá TAX

(NLĐO) - Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành viên (SATRA) vừa hoàn tất kế hoạch bảo tồn Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn phòng Khách sạn tại khu vực Thương xá TAX để trình UBND TP HCM phê duyệt trước khi khởi công xây dựng.

Gợi nhớ Thương xá TAX

Kế hoạch bảo tồn GMC - Thương xá TAX vừa được đơn vị chủ quản hoàn tất để lấy ý kiến góp ý của các sở - ban - ngành trước khi trình UBND TP HCM phê duyệt

