"Chị đẹp concert" gây sốc

Tiết mục Nam Quốc Sơn Hà - Đất Nước Lời Ru tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023

"Chị đẹp concert-30 chưa từng là giới hạn" sẽ diễn ra vào ngày 12-4 tại The Global City (TP Thủ Đức, TP HCM) với sự tham gia của 48 chị đẹp và dự kiến gần 80 tiết mục biểu diễn. Đây chính là sự kiện âm nhạc có quy mô nữ nghệ sĩ tham gia nhất từ trước đến nay với số lượng ca khúc cực kỳ khủng.

Cư dân mạng đồn đoán, với lượng ca khúc biểu diễn này, có thể chị đẹp concert cần 6 tiếng đồng hồ để biểu diễn. Và nếu chương trình bắt đầu theo khung giờ thường thấy là 7 hoặc 8 giờ tối, chương trình sẽ kết thúc vào sáng sớm ngày hôm sau. Tất nhiên, đây chính là chuyện vui của người hâm mộ và ban tổ chức biết phải xây dựng chương trình biểu diễn thế nào cho hợp lý nhất.

Sau 2 mùa chị đẹp thành công, Chị đẹp concert là show diễn đầu tiên của chương trình truyền hình ăn khách này. Tất cả các chị đẹp tham gia hai mùa giải đều xuất hiện trong live concert này.

Đó là lý do vì sao "Chị đẹp concert" lại có dàn nghệ sĩ tham gia khủng đến thế. 48 chị đẹp, gồm có: Ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Ngọc Ánh, ca sĩ Minh Tuyết, ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ – diễn viên Minh Hằng, vận động viên Thuý Hiền, ca sĩ Lưu Hương Giang, ca sĩ Phương Vy, ca sĩ Trang Pháp, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, ca sĩ Thanh Ngọc, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Diệu Nhi, ca sĩ Ái Phương, ca sĩ Thảo Trang, ca sĩ Bùi Lan Hương, ca sĩ Dương Hoàng Yến, doanh nhân Huyền Baby, ca sĩ Hạnh Sino, diễn viên Ngọc Phước, người mẫu - diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, doanh nhân – vũ công Diệp Lâm Anh, ca sĩ Thiều Bảo Trâm, người mẫu Hà Kino, diễn viên Vũ Ngọc Anh, MC Vân Hugo, MC Hoàng Oanh, Hoa hậu H'Hen Niê, ca sĩ Hương Ly, Nhà sáng tạo nội dung Hậu Hoàng, MC – ca sĩ Gil Lê, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, ca nương Kiều Anh, ca sĩ Xuân Nghi, DJ Mie, ca sĩ Hoàng Yến Chibi, steamer MisThy, vận động viên Châu Tuyết Vân, người mẫu Hà Kino, ca sĩ Tuimi, diễn viên Tú Vi, ca sĩ Lynk Lee, ca sĩ Thu Ngọc, vũ công Maitinhvi.

Tiết mục Hoạt cảnh Tết _Gòy_ Cưới Luôn tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024

"Chị đẹp concert" sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị về quy mô tổ chức lẫn chất lượng âm nhạc. Trải qua 2 mùa giải, series Chị Đẹp thành công khi tạo ra những ca khúc mới ấn tượng, công phá các bảng xếp hạng nhạc số và đưa những ca khúc quen thuộc, được làm mới, nhận sự yêu thích cuồng nhiệt của khán giả như Chị ngả em nâng, Đi đu đưa đi, Ai cũng có ngày xưa, Anh, Mashup Diễm xưa - Đại minh tinh, Nếu anh là em, Nhan sắc, Tình ca, Gone gone gone, Từ chối nhẹ nhàng thôi…

Tiết mục Chị ngả em nâng tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023

Vé xem "Chị đẹp concert - 30 chưa từng là một giới hạn" dao động từ 8 triệu đến 800.000 đồng.