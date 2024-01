Chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Hezbollah thiệt mạng, Israel cảnh báo rắn

Ba nguồn tin ở Lebanon cho biết ông Tawil và một thành viên Hezbollah thiệt mạng khi chiếc ô tô của họ bị tấn công ở làng Majdal Selm, cách biên giới khoảng 6 km. Quân đội Israel chưa bình luận về thông tin trên.

Hãng tin Reuters nhận định sự việc này có thể thổi bùng căng thẳng ở biên giới Lebanon - Israel sau 3 tháng giao tranh.

Nguồn tin cấp cao cho biết cái chết của ông Tawil sẽ là một cú sốc lớn, vì ông có kinh nghiệm triển khai lực lượng Hezbollah ở Syria và Iraq.

Ông Tawil là chỉ huy lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah và là nhân vật cấp cao nhất của Hezbollah thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát đến nay. Ông Tawil còn đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các hoạt động của tổ chức này ở phía Nam Lebanon.

Wissam Tawil trong bức ảnh được công bố ngày 8-1. Ảnh: Reuters

Lực lượng Hezbollah trước đó công bố những bức ảnh của ông Tawil chụp chung với các thủ lĩnh nhóm như Sayyed Hassan Nasrallah và Imad Mughniyeh, chỉ huy thiệt mạng tại Syria năm 2008.

Trong số đó, có bức ảnh ông Tawil ngồi cạnh cố lãnh đạo Lực lượng Quds của Iran - Qassem Soleimani. Tướng Qassem Soleimani thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq 4 năm trước.

Ông Wissam Tawil (trái) và tướng Iran Qassem Soleimani. Ảnh: Hezbollah Military Media

Hơn 130 thành viên Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc giao tranh bùng phát đầu tháng 10 -2023 giữa nhóm này với Israel. Hezbollah đã phóng rocket và các loại vũ khí khác vào các vị trí của Israel. Quân đội Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích.

Hezbollah cho biết chiến dịch hiện tại của họ nhằm vào Israel là để hỗ trợ người Palestine ở Dải Gaza. Các cuộc giao tranh hầu hết chỉ diễn ra ở khu vực gần biên giới Lebanon - Israel.

Theo hãng tin Reuters, căng thẳng gia tăng vào tuần trước khi một cuộc tấn công nghi do Israel thực hiện ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut, làm phó lãnh đạo Hamas Saleh al-Arouri thiệt mạng. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm của mình về vụ tấn công này.

Thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah cảnh báo Israel trong hai bài phát biểu trên truyền hình vào tuần trước rằng không nên phát động một cuộc chiến tranh toàn diện ở Lebanon.

Về phía Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8-1 nhấn mạnh nước này mong muốn khôi phục an ninh trong khu vực, nhưng cũng sẵn sàng giao tranh với Hezbollah.

Tờ The Times of Israel dẫn lời ông Netanyahu: "Hezbollah đã khiến chúng ta sai lầm nghiêm trọng vào năm 2006, thậm chí đến tận bây giờ chúng ta vẫn đang sai lầm nghiêm trọng. Vấn đề ưu tiên lúc này là phát huy sức mạnh to lớn, sự đoàn kết dân tộc, quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để khôi phục an ninh cho miền Bắc".

Phát biểu trên được ông Netanyahu đưa ra khi tới thăm các binh sĩ dự bị thuộc Lữ đoàn 769 nhân chuyến công du TP Kiryat Shmona. Ông Netanyahu đã nói chuyện với các binh sĩ vài giờ sau khi tên lửa chống tăng của Hezbollah tấn công thành phố này.