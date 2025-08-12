Chi phí mua xe, trạm sạc là lo ngại của tài xế, người dân khi chuyển sang xe điện

Báo cáo tổng hợp của Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) gửi UBND TP HCM, ngày 12-8 nêu như trên.

HIDS đã tổng hợp góp ý từ chuyên gia và các thành viên trong hệ sinh thái xe điện đối với các nội dung chuyển đổi giao thông xanh của TP HCM, bao gồm cả dự thảo đề án "chuyển đổi xe 2 bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP HCM".

Theo đó, các chuyên gia và doanh nghiệp trong hệ sinh thái xe điện ủng hộ về chủ trương chuyển đổi xanh giao thông, đặc biệt là giao thông xanh là một xu hướng tất yếu. Hoan nghênh tinh thần cầu thị của chính quyền thành phố trong việc lấy ý kiến các thành viên trong hệ sinh thái xe điện chuẩn bị, đóng góp cho quá trình chuyển đổi. Đồng thời, xem xét lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố, cân nhắc ưu tiên chính sách hỗ trợ các đối tượng yếu thế, chính sách phát triển hạ tầng đồng bộ đáp ứng theo nhu cầu chuyển đổi…

Lo khó vay vốn để mua xe điện, lo ngại pin hỏng

Dù vậy, vẫn còn một số lo ngại. Cụ thể, chi phí đầu tư mua xe được xem là rào cản lớn nhất đối với tài xế. Chi phí để sở hữu một phương tiện xe điện còn tương đối cao, trong khi khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay của tài xế rất hạn chế vì tài xế không thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng do vướng mắc về thủ tục (như không có hộ khẩu thường trú), khó khăn trong việc chứng minh thu nhập, hoặc có lịch sử tín dụng chưa tốt.

TP HCM kêu gọi các bên liên quan trong hệ sinh thái xe điện tích cực đề xuất gói hỗ trợ người dùng, tài xế chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh. Ảnh: Nguyễn Hải

"Có nhiều lo ngại về việc hạ tầng trạm sạc chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Các trạm sạc hiện tại chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm, trong khi lại thiếu độ phủ tại các quận huyện ngoại thành và các khu dân cư đông đúc. Đồng thời, quãng đường di chuyển của nhiều mẫu xe điện (100-120km mỗi lần sạc) được cho là chưa phù hợp với tần suất hoạt động liên tục (8-12 tiếng/ngày) và quãng đường di chuyển trung bình (100-150km) của tài xế" – báo cáo tổng hợp các ý kiến nêu.

Về nguồn cung cấp điện cho xe: Tồn tại lo ngại về nguy cơ "xe điện hóa nhưng điện không sạch". Đề xuất về việc đầu tư các khu sạc điện tập trung có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo để đảm bảo nguồn điện sạch, giải quyết triệt để bài toán môi trường. Ngoài ra, vấn đề pin hỏng, pin hết hạn sử dụng đang đặt ra một thách thức lớn về ô nhiễm thứ cấp. Đề xuất có một chính sách toàn diện và yêu cầu kỹ thuật bắt buộc về việc thu hồi, tái chế và xử lý pin một cách an toàn để đảm bảo tính bền vững trong dài hạn của đề án…

Các doanh nghiệp hạ tầng mong muốn thành phố có các chính sách đồng hành cùng để bảo đảm cung cấp hạ tầng diện, hạ tầng trạm sạc đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phương tiện giao thông điện theo lộ trình. Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái liên quan đến pin, sạc (đổi pin), xử lý pin thải loại mong muốn được đầu tư nhà máy trên địa bàn TP HCM kèm những ưu đãi theo quy định…

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, theo văn bản của HIDS gửi doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hệ sinh thái xe điện, TP HCM kêu gọi các bên liên quan trong hệ sinh thái xe điện gồm: nhà sản xuất, lắp ráp phương tiện xe điện; đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc, đổi pin; các nền tảng gọi xe công nghệ; ngân hàng, tổ chức tài chính; các công ty cung cấp dịch vụ giao thông … tích cực đề xuất gói hỗ trợ người dùng, tài xế chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông, đồng hành cùng các chương trình của Chính phủ và thành phố.







