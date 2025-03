Chi Pu biểu diễn loạt hit trong sự nghiệp cùng dàn xe thể thao

Chi Pu trở thành đại sứ của một thương hiệu xe hơi

Chi Pu vừa trở thành đại sứ của một thương hiệu xe hơi thuộc top 10 thế giới. Để chào đón sự kiện này, Chi Pu đã có một buổi diễn đáng nhớ với một sân khấu hoành tráng thay đổi 5 concept. Mở đầu tiết mục, Chi Pu xuất hiện cùng dàn xe thể thao hiện đại. Trên nền bản phối hoàn toàn mới của 9 bản hit, sân khấu cũng liên tục biến đổi theo 5 concept - tương ứng với các chặng trên con đường theo đuổi đam mê của Chi Pu.

"Ready for the action" (Sẵn sàng hành động) là concept mở màn. Chi Pu trình diễn ca khúc "Từ hôm nay" và "Talk To Me" với nhịp điệu sôi nổi tái hiện quyết tâm của Chi Pu khi đặt bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Sự góp mặt của dàn vũ công gần 100 người mang đến nguồn năng lượng lớn và tạo hiệu ứng sân khấu ấn tượng.

Ở "On the runway" với hiệu ứng ánh sáng thay đổi, khắc hoạ hình ảnh đường băng dài vô tận trên hành trình theo đuổi đam mê của Chi Pu. Nữ ca sĩ thực hiện vũ đạo đẹp mắt cùng các vũ công, kết hợp bản mashup ba ca khúc "Drive Slow", "Modern Medusa" và Sashimi tạo điểm nhấn thú vị.

Chi Pu là cũng là một đại sứ văn hóa được yêu thích

Concept thứ ba - "Be the sparkle" (Tỏa sáng) lại gây ấn tượng với cây đàn hạc pha lê được đưa lên sân khấu chính cùng Chi Pu. Chi tiết này kết hợp vũ đạo, hiệu ứng sân lấp lánh vẽ lên bức tranh rực rỡ như những phút giây được sống trên sân khấu của Chi Pu. Đặc biệt, Chi Pu thể hiện ca khúc "Finding You" phiên bản tiếng Trung trong concept này. Đây cũng chính là ca khúc khởi động cho màn tiến quân vào thị trường tỷ dân của nữ ca sĩ.

Sau những khoảnh khắc choáng ngợp, người xem được đưa đến những giây phút trầm lắng với concept "A melancholic moment of one's own" (Qua nốt trầm) và ca khúc "Anh ơi ở lại". Ánh đèn đơn độc giữa sân khấu kết hợp với tông màu hoàng hôn gợi những tâm sự và suy ngẫm.

Tuy nhiên, giữa nốt trầm đầy chiêm nghiệm, màu xanh của hy vọng và khát khao vươn lên vẫn hiện lên đầy nổi bật, báo hiệu cho bước vọt tiếp theo. "Fearless superstar" (Siêu sao quả cảm) là concept cuối cùng của màn trình diễn với màu đỏ rực rỡ, tràn ngập năng lượng của đóa hồng nở rộ. Giai điệu "Đóa hoa hồng" vang lên mạnh mẽ, kết hợp cùng biên dựng đội hình lấy cảm hứng từ cuộc diễu hành mang đến thông điệp về tinh thần đối diện thử thách và chinh phục ước mơ.

Chi Pu luôn mạnh mẽ tiến về phía trước dù gặp nhiều chông gai

Theo nhãn hàng, Chi Pu được chọn vì cô mang đến sự tích cực, mạnh mẽ, khát khao khám phá và trải nghiệm, phù hợp tinh thần tiên phong của thương hiệu. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu kể về hành trình đam mê của mình trên sân khấu lớn. "Điều quý giá nhất không nằm ở đích đến mà chính là hành trình và trải nghiệm. Mỗi con đường, mỗi lựa chọn đều có khó khăn và cả những 'món quà'. Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể là lời khích lệ mọi người sẵn sàng thử thách, trải nghiệm và chinh phục thế giới tuyệt vời này" - Chi Pu nói.