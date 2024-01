Chi Pu, Trang Pháp, Hoàng Oanh…"về chung một nhà"

Chiều 11-1, đông đảo những người nổi tiếng như Hoa hậu Khánh Vân, ca sĩ Ái Phương, Á hậu Quỳnh Châu, Á hậu Diễm Trang, Á hậu Thúy Vân, Á hậu Thủy Tiên, ca sĩ Erik, ca sĩ Hoàng Dũng, diễn viên Tú Vi, nhà sản xuất âm nhạc Pixel Neko … đã cùng có mặt tại sự kiện giải trí đình đám: ra mắt The First Management.

The First Management hiện có 10 nghệ sĩ trực thuộc, bao gồm: ca sĩ - diễn viên Chi Pu; ca sĩ - nhạc sĩ Trang Pháp; MC - Á hậu Hoàng Oanh ; ca sĩ - nhạc sĩ JayKii; người mẫu ảnh Trương Hoàng Mai Anh; ca sĩ Nguỵ Thuỳ Linh; biên đạo Đăng Quân; rapper Coldzy; ca sĩ - nhạc sĩ Vy Vy; ca sĩ - nhạc sĩ Tú Tú. Trong đó, Chi Pu là một trong những gương mặt đầu tiên hợp tác cùng The First Management, bởi CEO của công y – anh Nguyễn Hữu Anh cũng chính là người quản lý trước đây của cô.

Chi Pu tiết lộ việc có một ekip đồng hành chuyên nghiệp và tận tâm giúp cô tự tin hơn rất nhiều trên con đường nghệ thuật của mình

Dàn nghệ sĩ trực thuộc The First Management chính thức ra mắt công chúng. Ảnh: Quốc Thắng

Tại các nước có nền công nghiệp giải trí sôi động, các mô hình quản lý chuyên nghiệp nở rộ để hỗ trợ hết mình trong mọi khía cạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm, chiến lược phát triển. Qua đó giúp nghệ sĩ toàn tâm tập trung vào lao động sáng tạo, giữ được năng lượng đi đường dài, giảm bớt khó khăn trong quá trình vươn đến những cột mốc mới, được tư vấn và hỗ trợ một cách bài bản để chinh phục công chúng trong và ngoài nước.

Việc các gương mặt đã định hình tên tuổi với khán giả hay các nghệ sĩ trẻ triển vọng đầu quân vào The First Management là bước đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Họ sẽ được xây dựng định hướng phát triển cụ thể, đầu tư và phát hành sản phẩm hiệu quả hơn, quảng bá và lan tỏa hình ảnh rộng rãi.

Thành viên chủ chốt của The First Management đều nằm ở độ tuổi 8x,9x. Họ được đánh giá là nhạy bén, tận tâm và đều có đam mê nghệ thuật. Ảnh: Quốc Thắng

Trang Pháp dành được nhiều thiện cảm của mọi người tại sự kiện. Cô liên tục bị vây quanh bởi ống kính phóng viên và nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi phỏng vấn. Ảnh: Quốc Thắng

Á hậu - Diễn viên Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện. Cô được nhiều người khen ngợi bởi thần thái rang rỡ, cách trò chuyện duyên dáng. Ảnh: Quốc Thắng

MC –Á hậu Hoàng Oanh cuốn hút trong trang phục đen ôm sát, tôn sắc vóc cân đối. Cô có sự bộc bạch đầy xúc động về chặng đường 16 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Quốc Thắng

Những chia sẻ của anh Hữu Anh – CEO The First Management - nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Hữu Anh là người đứng sau nhiều thành công của sao Việt và các dự án truyền thông lớn. Ảnh: Quốc Thắng

Các thành viên chủ chốt của The First Management chia sẻ về tầm nhìn và sứ mệnh theo đuổi mô hình "Đầu tư – Đào tạo – Quản lý và Phát triển các tài năng trong ngành công nghiệp giải trí một cách toàn diện. Ảnh: Quốc Thắng

Erik là một trong những nghệ sĩ có mặt tại sự kiện khá sớm. Nam ca sĩ sinh năm 1997 đã có một năm 2023 hoạt động chăm chỉ, tích cực. Ảnh: Quốc Thắng