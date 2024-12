Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP HCM về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Chủ tịch UBND TP HCM ngày 6-12 đã có Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2025 trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP giao Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi cho toàn ngành; chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp, cấp phát văn bằng theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 tại TP HCM. Ảnh: NLĐO

Chủ tịch UBND TP giao Sở GD-ĐT chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, biện pháp phòng chống dịch cho kỳ thi, xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống bất thường, có kế hoạch dự phòng đảm bảo cho mọi tình huống phát sinh.

Chỉ đạo các trường THPT, trung tâm GDTX, các đơn vị trực thuộc chuẩn bị tốt các nội dung dạy và học, có kế hoạch ôn tập, kiểm tra, đánh giá toàn diện theo khung chương trình GDPT 2018, đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng làm bài thi, hỗ trợ giảm áp lực tâm lý trước, trong và sau kỳ thi cho học sinh. Tổ chức nghiên cứu các đề thi tham khảo do Bô GD-ĐT ban hành, xây dựng kế hoạch chi tiết phục vụ hoạt động dạy và học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá đối với học sinh trung học phổ thông, nhất là học sinh lớp 12 theo yêu cầu của chương trình 2018.

Chuẩn bị từ sớm, từ xa các điều kiện về nguồn lực con người, tài chính, cơ sở vật chất cần thiết để từng bước tổ chức thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm theo lộ trình đã công bố trong phương án thi giai đoạn 2025 -2030 và các năm tiếp theo, trong đó lưu ý đối với các khu vực vùng ven có điều kiện kinh tế khó khăn...



Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP HCM. Ảnh: NLĐO

Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP cũng giao Công an TP chỉ đạo Công an các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành GD-ĐT và các cơ quan, đơn vị có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi. Phối hợp ngành GD-ĐT tạo xây dựng phương án tổ chức bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Chủ động nắm và phối hợp xử lý sự cố (nếu có) thông tin liên quan đến kỳ thi tại TP trên không gian mạng.

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội tại địa phương phối hợp ngành GD-ĐT trong việc rà soát xác thực dữ liệu thông tin học sinh với dữ liệu dân cư quốc gia, và tuyển sinh đảm bảo độ chính xác phục vụ công tác thi, tuyển sinh...