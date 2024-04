Chi tiền “cảm ơn” 1 tỉ đồng cho cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP HCM, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM (Trung tâm CNSH) cùng các đơn vị liên quan.



Bị can Dương Hoa Xô và Nguyễn Đăng Quân. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC; Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc AIC về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Dương Hoa Xô, cựu giám đốc Trung tâm CNSH, bị cáo buộc có hành vi "Nhận hối lộ".

Các bị can Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM, và thuộc cấp là Phan Tất Thắng bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết luận điều tra, bị can Dương Hoa Xô, cựu giám đốc Trung tâm CNSH đã cùng nhóm lãnh đạo Công ty AIC là Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà thông thầu theo hướng để AIC trúng thầu với 40% lợi nhuận tại 8 gói thầu tại Trung tâm CNSH. Từ đó, Chủ tịch AIC đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng với các bị can trong vụ án gian lận trong đấu thầu, nâng giá, cố ý làm trái quy định để sắp xếp, tạo điều kiện cho AIC và các đơn vị liên quan trúng thầu, gây thiệt hại hơn 94 tỉ đồng.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Nhàn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo Ban Thư ký tài chính Công ty AIC và là người quyết định phê duyệt, chi tiền theo "cơ chế" hoặc "ngoại giao" cho bị can Xô. Trước khi đi đấu thầu, bà Nhàn đã gặp và đề nghị cựu giám đốc Trung tâm CNSH tạo điều kiện và sẽ chi tiền cảm ơn. Sau khi đấu thầu các gói thầu từ năm 2015 - 2018, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới 6 lần đưa tiền cho ông Xô, tổng số 14,4 tỉ đồng.

Bị can Trần Thị Bình Minh. Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, lần 1 vào tháng 11-2016, sau khi Công ty AIC được tạm ứng, thanh toán các gói thầu giai đoạn 1, bị can Trần Mạnh Hà, cựu phó tổng giám đốc Công ty AIC, và bị can Trần Đăng Tấn, cựu trưởng đại diện Công ty AIC tại TP HCM, đến phòng làm việc của bị can Xô. Khi đến, Trần Mạnh Hà nói với Dương Hoa Xô: "Chị Nhàn gửi lời cảm ơn anh đã quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty AIC và chị Nhàn thay mặt công ty gửi anh chút quà cảm ơn", rồi đưa cựu giám đốc Trung tâm CNSH túi giấy chứa 2,5 tỉ đồng.

Lần 2, khoảng tháng 1-2017, bị can Trần Mạnh Hà và ông Tấn tiếp tục đến phòng làm việc của cựu giám đốc Trung tâm CNSH. Sau khi nói chuyện, bị can Hà đưa bị can Xô túi vải và nói "công ty cảm ơn anh". Cựu giám đốc Trung tâm CNSH kiểm tra thấy bên trong có 3,9 tỉ đồng.

Khoảng tháng 4-2017, ông Tấn tiếp tục đến gặp trực tiếp bị can Dương Hoa Xô tại phòng làm việc. Tại đây, ông Tấn nói: "Chị Nhàn và anh Hà đều bận nên cử em đến gửi anh chút quà cảm ơn". Sau khi nói chuyện, ông Tấn gửi cho cựu giám đốc Trung tâm CNSH túi quà và nói "Công ty gửi anh tiền cảm ơn, mong anh tạo điều kiện công ty tiếp tục thực hiện các gói thầu giai đoạn 2". Sau khi ông Tấn về, bị can Dương Hoa Xô kiểm tra thấy trong túi có 2 tỉ đồng.

Tiếp đến, khoảng tháng 2-2019, vẫn tại phòng làm việc của Dương Hoa Xô, sau câu chuyện xã giao, ông Tấn đưa cựu giám đốc Trung tâm CNSH 1 túi quà và nói: "Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho công ty trúng thầu giai đoạn 2. Công ty gửi anh tiền cảm ơn". Sau khi ông Tấn về, cựu giám đốc Trung tâm CNSH đếm bên trong có 2 tỉ đồng.

Lần 5, khoảng tháng 7-2019, ông Tấn đến phòng làm việc và đưa bị can Dương Hoa Xô túi quà chứa 2 tỉ đồng với lời cảm ơn: "Công ty gửi anh tiền cảm ơn đã tạo điều kiện trúng thầu giai đoạn 3".

Lần cuối cùng tháng 9-2019, ông Tấn đến phòng làm việc bị can Dương Hoa Xô đưa túi quà chứa 2 tỉ đồng để gửi tiền "cảm ơn".

Cơ quan điều tra cáo buộc, tổng số tiền cựu giám đốc Trung tâm CNSH nhận từ bị can Trần Mạnh Hà và ông Tấn là 14,4 tỉ đồng, đều nhận tại phòng làm việc của bị can Xô và khi đưa - nhận không có ai khác ngoài 3 bị can này.

Số tiền nhận được, bị can Dương Hoa Xô chi cho bị can Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM, 1 tỉ đồng nhằm cảm ơn tạo điều kiện triển khai dự án và nhiều lần đưa cho 2 cấp dưới tổng số tiền 2,05 tỉ đồng. 11,35 tỉ đồng còn lại cựu giám đốc Trung tâm CNSH sử dụng chi tiêu cá nhân hết.