Chi tiết 19 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán ở Lâm Đồng

Ngày 11-2, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã có chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với số lượng 18 xã, phường với 19 điểm bắn.



Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Lâm Đồng có 19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, trong đó phường Xuân Hương - Đà Lạt có 2 điểm bắn.

Trong đó riêng phường Xuân Hương – Đà Lạt sẽ bắn pháo hoa 2 điểm tại tiểu công viên trước Công viên Yersin và bến du thuyền hồ Xuân Hương vào lúc 0 giờ ngày 17-2.

Các địa phương khác của tỉnh cũng bắn pháo hoa lúc 0 giờ ngày 17-2 gồm: các phường gồm phường 1 Bảo Lộc (đường 28/3 tại khu vực cầu Trắng - hồ Đồng Nai), phường Phan Thiết (cầu Lê Hồng Phong), phường Mũi Né (đồi cát bay);

Các xã gồm Bảo Lâm 1 (sân vận động xã), xã Đạ Tẻh (quảng trường), Đam Rông 4 (trung tâm xã), Cát Tiên 3 (trung tâm xã), Liên Hương (trụ sở hành chính xã), Đông Giang (trung tâm xã), Đồng Kho (trung tâm xã), Nam Thành (trung tâm xã).

Những xã, phường khác có thời gian bắn pháo hoa sớm hơn (trước 0 giờ ngày 17-2) gồm: phường Bắc Gia Nghĩa (23 giờ ngày 16-2, tại đảo nổi hồ trung tâm phường); các xã gồm Nâm Nung (22 giờ, trung tâm xã), Đức An (21 giờ, quảng trường Đức An), Đắk Mil (21 giờ, sân vận động xã), Quảng Trực (21 giờ 30, trung tâm xã), Quảng Hòa (22 giờ, trung tâm xã).

Trong đó, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới như Nâm Nung, Đắk Mil, Quảng Trực, Quảng Hòa, Đạ Tẻh, Cát Tiên 3, Đam Rông 4, Đông Giang, Đồng Kho, Nam Thành… lần đầu tiên có điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân đón năm mới.

Theo Sở, hiện nay Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 đã tổ chức bàn giao pháo cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo từng đợt, đảm bảo đủ số lượng đáp ứng nhu cầu đăng ký của các địa phương theo chủ trương của UBND tỉnh.