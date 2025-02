Chi tiết 4 khu vực quản lý sau khi Đà Nẵng giải thể công an cấp quận huyện

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định giải thể Công an quận, huyện (trừ đồn công an) trên địa bàn TP Đà Nẵng kể từ ngày 1-3, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quy định tạm thời 4 khu vực quản lý sau khi giải thể Công an quận, huyện.

Công an quận Hải Châu công bố các quyết định về công tác cán bộ trước khi chính thức giải thể từ ngày 1-3

Theo đó, đến nay Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành công tác rà soát, đánh giá cán bộ và dự kiến trong 2 ngày (27 và 28-2) sẽ hoàn thành việc công bố các quyết định điều động, luân chuyển, bố trí công tác đối với 100% lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ công an các quận, huyện.

Về chức năng, nhiệm vụ có liên quan, trên cơ sở nguyên tắc người đi theo việc, trước mắt toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của công an cấp quận, huyện sẽ chuyển giao về Công an thành phố tiếp nhận, giải quyết theo từng hệ lực lượng.

Sau khi ổn định cơ cấu, tổ chức và có thông tư, hướng dẫn chi tiết của Bộ Công an, sẽ có lộ trình đánh giá, phân công phân cấp cụ thể từng chức năng, nhiệm vụ phù hợp về công an cấp xã thực hiện.

Để bảo đảm không làm gián đoạn công việc, không bỏ trống địa bàn, Công an Đà Nẵng quy định tạm thời về địa điểm, phân công nhiệm vụ tại 4 địa bàn khu vực không theo địa giới hành chính trên TP Đà Nẵng như sau: Cụ thể, địa bàn khu vực 1 (thuộc quận Hải Châu) quản lý 9 địa bàn cấp xã, phường gồm: Hải Châu, Thuận Phước, Thanh Bình, Phước Ninh, Thạch Thang, Bình Thuận, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Tây. Địa bàn khu vực 2 (thuộc quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) quản lý 10 địa bàn cấp xã, phường gồm: An Hải Nam, An Hải Bắc, Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Phước Mỹ, Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý. Địa bàn khu vực 3 (thuộc địa Cẩm Lệ và Thanh Khê) quản lý 12 địa bàn cấp xã, phường gồm: Hòa Phát, Hòa An, Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Hòa Xuân, Khuê Trung, An Khê, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián. Địa bàn khu vực 4 (thuộc quận Liên Chiểu và Hòa Vang) quản lý 16 địa bàn cấp xã gồm: Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc. Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng cũng bố trí 7 trụ sở làm việc: Khu vực 1 trụ sở Công an quận Hải Châu sau khi giải thể. Khu vực 2 gồm 1 trụ sở chính, 1 trụ sở thứ 2. Trụ sở chính tại trụ sở Công an quận Sơn Trà sau khi giải thể, trụ sở thứ 2 tại trụ sở Công an quận Ngũ Hành Sơn sau khi giải thể. Khu vực 3 gồm 1 trụ sở chính, 1 trụ sở thứ 2. trụ sở chính tại trụ sở Công an quận Cẩm Lệ sau khi giải thể, trụ sở thứ 2 tại trụ sở Công an quận Thanh Khê sau khi giải thể. Khu vực 4 gồm 1 trụ sở chính, 1 trụ sở thứ 2. Trụ sở chính tại trụ sở Công an quận Liên Chiểu sau khi giải thể, trụ sở thứ 2 tại trụ sở Công an huyện Hòa Vang sau khi giải thể.

Trong thời gian sắp xếp, toàn lực lượng Công an Đà Nẵng tổ chức ứng trực, không giải quyết các chế độ nghỉ phép

Tại các trụ sở khu vực, bố trí các tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trại tạm giam, Phòng Hồ sơ, Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần.

Lực lượng các tổ công tác gồm chỉ huy cấp đội (Tổ trưởng) và cán bộ chiến sĩ (thành viên) thực hiện các nhiệm vụ: Điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực (trừ lĩnh vực kinh tế, môi trường); công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác PCCC&CNCH; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; công tác kỹ thuật hình sự; công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án và bảo vệ kho vật chứng; công tác hồ sơ, cơ yếu, hậu cần...

Ngoài ra, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo, yêu cầu toàn lực lượng tổ chức trực chiến 50%, ứng trực 100% quân số từ ngày 18-2 đến ngày 26-2; tổ chức trực chiến 100% quân số từ ngày 27-2 đến hết ngày 3-3.

Không giải quyết chế độ nghỉ phép (trừ các trường hợp hiếu, hỷ, có ý kiến của Giám đốc Công an thành phố) để sẵn sàng huy động khi có yêu cầu duy trì; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác công an, nhất là việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở làm việc, bảo vệ, quản lý tài sản...

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy Công an thành phố, đã có 15 đồng chí lãnh đạo công an các đơn vị tuy vẫn còn hạn tuổi phục vụ nhưng đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước thời hạn hạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, ý thức vì sự nghiệp chung, phục vụ công tác bố trí, sắp xếp bộ máy trong Công an thành phố.