Chi tiết chính sách miễn học phí cho tất cả học sinh công lập ở TP HCM

Tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào chiều 20-2, HĐND TP HCM khóa X đã thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non dưới 5 tuổi, học sinh THPT đang học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên THPT trên địa bàn TP HCM từ năm học 2025 - 2026.

Theo đó, học sinh được hỗ trợ từ 100.000-200.000 đồng/HS/tháng tùy cấp học. Thời gian áp dụng từ năm học 2025-2026.

Cụ thể:

Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non dưới 5 tuổi, học sinh THPT

Nhóm 1 là học sinh tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận. Nhóm 2 là học sinh ở các trường thuộc 5 huyện của TP HCM.

Hiện nay, theo Nghị quyết 12/2024 của HĐND TP HCM quy định mức học phí, nhà trẻ đóng 200.000 đồng/học sinh/tháng ở nhóm 1, 120.000 đồng/học sinh/tháng ở nhóm 2; mẫu giáo đóng 160.000 đồng/học sinh/tháng ở nhóm 1, 100.000 đồng/học sinh/tháng ở nhóm 2. Còn THPT đóng 120.000 đồng/học sinh/tháng ở nhóm 1, 100.000 đồng/học sinh/tháng ở nhóm 2.

Với mức hỗ trợ trên, từ năm học 2025-2026, trẻ mầm non dưới 5 tuổi và học THPT công lập sẽ không phải đóng học phí. Còn học sinh THPT ngoài công lập (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) sẽ nhận mức hỗ trợ bằng mức học phí các trường công lập.

Chiều 20-2, đại biểu HĐND TP HCM khóa X đã thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non dưới 5 tuổi, học sinh THPT tại kỳ họp thứ 21; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ năm 2019 khi Luật Giáo dục được ban hành (có hiệu lực từ ngày 1-7-2020) đã quy định miễn học phí cho học sinh tiểu học công lập và trẻ mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

Luật Giáo dục 2019 còn đưa ra quy định về lộ trình miễn học phí cho các đối tượng khác. Cụ thể, trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng quy định nêu trên và học sinh THCS là đối tượng được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Tại TP HCM, trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2024-2025 (theo Nghị quyết 12/2024 và Nghị quyết 37/2024 của HĐND TP HCM khóa X).

So với Nghị định 81/2021 của Chính phủ quy định từ năm học 2025-2026, học sinh tiểu học, trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS được miễn học phí, TP HCM miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS trước một năm học.

Theo Nghị định 81, chỉ còn các đối tượng trẻ em mầm non dưới 5 tuổi và học sinh THPT phải đóng học phí theo quy định.

Với Nghị quyết mà HĐND TP HCM khóa X vừa thông qua vào ngày 20-2, trẻ mầm non dưới 5 và học sinh THPT được miễn học phí từ năm học 2025-2026.

Như vậy, từ năm học 2025-2026, tất cả học sinh công lập ở TP HCM, từ mẫu giáo đến lớp 12 đều được miễn học phí.

UBND TP HCM cho biết chính sách trên hướng đến mục tiêu tất cả trẻ em mầm non, HS phổ thông các cấp tại thành phố đều có cơ hội tham gia học tập. Đây cũng là món quà của thành phố tạo dấu ấn chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Theo UBND TP HCM, cần xây dựng một chính sách về giáo dục thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa giá trị, xứng tầm và có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Qua đó để người dân nhận thấy chất lượng cuộc sống thành phố ngày càng được nâng cao, tự hào về những thành tựu của thành phố mà đối tượng được thụ hưởng là người dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố. Từ đó thúc đẩy động lực để nhân dân tiếp tục tham gia góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.