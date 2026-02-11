HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chi tiết cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Văn Duẩn

(NLĐO) - Có tổng số 1.041 người được đưa vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương.

Ngày 10-2, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã ký ban hành báo cáo Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo nhận định Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng thời gian theo quy định; thể hiện sự thống nhất cao trong việc thảo luận, lựa chọn, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đưa 1.041 người vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 23 người tự ứng cử - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Theo báo cáo, ngày 2-2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo Nghị quyết số 1939/NQ-UBTVQH15 ngày 15-12-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đã giới thiệu được 217 đại biểu.

Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội nghị đã biểu quyết để lập danh sách sơ bộ người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Kết quả biểu quyết có 71/71 (tỉ lệ 100%) đại biểu tham dự nhất trí lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đưa 1.041 người vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 23 người tự ứng cử

Về cơ cấu người được giới thiệu như sau: Các cơ quan Đảng 10 người, tỉ lệ 4,60%; Cơ quan Chủ tịch nước 2 người, tỉ lệ 0,92%; Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương) 145 người, tỉ lệ 66,82%; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15 người, tỉ lệ 6,91%; Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng) 14 người, tỉ lệ 6,45%; Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng): 3 người, tỉ lệ 1,38%; Tòa án nhân dân tối cao 1 người, tỉ lệ 0,46%; Viện kiểm sát nhân dân tối cao 1 người tỉ lệ 0,46%; Kiểm toán nhà nước 1 người, tỉ lệ 0,46%; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 25 người, tỉ lệ 11,52%.

Cơ cấu kết hợp, trong số 217 người được giới thiệu ứng cử, phụ nữ có 51 người (tỉ lệ 23,5%); dân tộc thiểu số 21 người (tỉ lệ 9,68%); tái cử 138 người (tỉ lệ 63,59%). Về trình độ, đại học 28 người (12,9%); trình độ trên đại học là 189 người (87,09%). Người ứng cử trẻ tuổi có 1 người (0,46%). Người ứng cử là người ngoài Đảng có 5 người (2,30%).

Ở địa phương, theo báo cáo, các địa phương đã lập danh sách sơ bộ được 824 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Về cơ cấu kết hợp trong tổng số 824 người ứng cử do địa phương giới thiệu: Người ứng cử là phụ nữ có 420 người, tỉ lệ 50,97%. Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ phụ nữ ứng cử cao như Thái Nguyên, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa.

Người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 208 người (tỉ lệ 25,24%). Người ứng cử là người ngoài Đảng có 90 người (tỉ lệ 10,92%).

Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 227 người, chiếm 27,54%. Một số tỉnh có tỉ lệ người ứng cử là người trẻ tuổi cao như: Đồng Nai, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên.

Số lượng tái cử là 111 người (22,2%). Một số tỉnh, thành phố có tỉ lệ người tái cử cao như Cần Thơ, Gia Lai, Lai Châu, Tây Ninh. Về người tự ứng cử có 23 người (tỉ lệ 2,79%).

Về trình độ đại học là 381 người (46,23%); trên đại học là 488 (59,22%); dưới đại học 21 người (2,54%).

Như vậy kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tính chung ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ là 1.041 người (gồm 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương), đạt tỉ lệ 2,08 người ứng cử/1 đại biểu được bầu.

Việc này đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần.

Như vậy, kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tính chung ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ là 1.041 người (gồm 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương), đạt tỉ lệ 2,08 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu, đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau: Người ứng cử là phụ nữ là 471 người, tỉ lệ 45,24%; người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 228 người, tỉ lệ 21,90%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số 229 người, tỉ lệ 21,99%; người ứng cử là người ngoài Đảng 95 người, tỉ lệ 9,12%; người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử 145 người, tỉ lệ 29%;

5.078 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh

Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 2.555 người. Theo báo cáo, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần hai là 5.078 người, giảm 34 người so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đạt tỉ lệ bình quân là 1.98 lần trên số đại biểu được bầu. Trong đó, người ứng cử là người ngoài Đảng: Có 668 người, tỉ lệ 13,15%. Một số tỉnh, thành phố có tỉ lệ khá cao như: Hưng Yên; Thái Nguyên, Tây Ninh; Thanh Hóa; số người tự ứng cử là 20 người (tỉ lệ 0,39%).

Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là: 75.878 người. Theo báo cáo nhanh của 31/34 tỉnh, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã sau Hội nghị hiệp thương lần hai là 136.279 người, đạt tỉ lệ bình quân là 1,79 lần trên số đại biểu được bầu. Trong đó, số người tự ứng cử 145 người, tỉ lệ 0,10%.

