Chi tiết đơn hàng "khủng" 100 chiếc máy bay A321neo của Vietjet và Airbus

Ngày 30-10, tại London, Vương quốc Anh, hãng hàng không Vietjet đã hiện thực hoá Biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết vào tháng 6 thành đơn đặt hàng chính thức gồm 100 máy bay A321neo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo (thứ 3 từ phải qua), Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (đứng giữa) và Tổng Giám đốc Airbus Commercial Christian Scherer (giữa, trái) ký kết hợp đồng đặt mua 100 máy bay A321neo tại Bộ ngoại giao Anh với sự chứng kiến của Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew (thứ 2, trái), Đặc phái viên Thủ tướng Anh Matt Western (thứ 2, phải)



Theo Airbus, việc chốt hợp đồng này nhấn mạnh cam kết của Vietjet đối với chiến lược mở rộng mạng đường bay và hiện đại hóa đội bay, nâng tổng số máy bay A321neo mà hãng đặt mua lên 280 chiếc.

Được biết, hợp đồng mua 100 máy bay A321neo, kèm quyền chọn mua 50 máy bay tiếp theo giữa Vietjet và Airbus trị giá 25 tỉ USD.

Thỏa thuận quan trọng này tiếp nối đơn hàng đặt mua 20 máy bay thân rộng A330neo trước đó của Vietjet vào tháng 5 với đối tác lâu năm Airbus.

Ông Benoît de Saint-Exupéry, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kinh doanh máy bay thương mại của Airbus, cho biết "Hiệu quả vận hành và tính linh hoạt đã được chứng minh của A321neo khiến mẫu máy bay này là nền tảng lý tưởng hỗ trợ cho kế hoạch mở rộng đầy tham vọng của Vietjet. Kết hợp với A330neo, đội bay này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất và sự tương đồng xuyên suốt khi vận hành, đây là những đặc điểm nổi bật của dòng sản phẩm Airbus."

A321neo là phiên bản có kích thước lớn nhất của dòng máy bay A320neo bán chạy nhất của Airbus, có tầm bay xa và hiệu suất vượt trội. Nhờ vào sự kết hợp động cơ thế hệ mới và đầu cánh Sharklet, A321neo giảm 50% tiếng ồn, tiết kiệm hơn 20% nhiên liệu cũng như giảm khí thải CO₂ so với các máy bay thân hẹp thế hệ trước, tối ưu hoá trải nghiệm bay thoải mái của hành khách.

Tính đến cuối tháng 9-2025, gần 100 khách hàng trên toàn thế giới đã đặt mua hơn 7.100 máy bay A321neo.

A321neo có thể vận hành với tối đa 50% nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Airbus đặt mục tiêu nâng khả năng sử dụng SAF lên đến 100% vào năm 2030 cho mẫu máy bay này, trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của ngành hàng không.

Trong dịp chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh, Vietjet và Rolls-Royce cũng đã ký kết hợp đồng 92 động cơ Trent 7000, bao gồm cả dịch vụ bảo dưỡng toàn diện trị giá 3,8 tỉ USD. Những động cơ này sẽ được lắp trên đội 40 chiếc A330neo, sẵn sàng bay thẳng tới châu Âu trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo (bài phải), Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (thứ 2 từ phải qua) và ông Ewen McDonald, Tổng Giám đốc Thương mại Tập đoàn Rolls-Royce (giữa, trái) ký kết hợp đồng động cơ và dịch vụ động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỉ USD tại Bộ Ngoại giao Anh.

Vietjet và Đại học Oxford thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về Net Zero Carbon. Dự án nằm trong chiến dịch Fly Green của Vietjet, thông qua việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), bù trừ carbon, trồng rừng, đầu tư năng lượng tái tạo và ứng dụng AI trong vận hành, giúp giảm 38% lượng phát thải mỗi hành khách so với máy bay thế hệ cũ.