Chi tiết dự kiến sắp xếp các phường, xã ở Hà Nội

Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện (12 quận, 17 huyện, một thị xã) và 526 đơn vị hành chính cấp xã (160 phường, 345 xã và 21 thị trấn). Thành phố chưa công bố số phường xã sau sắp xếp, nhưng nếu giảm 70% theo định hướng của lãnh đạo, Hà Nội sẽ còn 133 phường, xã và thị trấn. Đến nay, các quận, huyện của Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp xã, phường.



Quận Hoàn Kiếm dự kiến sẽ thành lập phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam

Theo đó, quận Ba Đình có 13 phường gồm Quán Thánh, Trúc Bạch, Điện Biên, Đội Cấn, Cống Vị, Liễu Giai, Vĩnh Phúc, Ngọc Hà, Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Kim Mã, Phúc Xá. Dự kiến sắp xếp thành 3 phường gồm Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ.

Quận Hoàn Kiếm có 18 đơn vị hành chính cấp xã gồm Chương Dương, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền. Dự kiến sẽ thành lập phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam.

Với 2 phường Chương Dương, Phúc Tân của quận Hoàn Kiếm dự kiến sẽ được sáp nhập với một số phường của quận Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng và Long Biên để thành lập phường Hồng Hà.

Quận Tây Hồ có 8 phường gồm Bưởi, Thuỵ Khê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng. Dự kiến sắp xếp thành phường Tây Hồ và phường Phú Thượng.

Một số phường khu vực dọc sông Hồng dự kiến được sáp nhập với một số phường của quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Long Biên để thành lập phường Hồng Hà.

Quận Hai Bà Trưng có 15 phường gồm Bạch Đằng, Bách Khoa, Bạch Mai, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Minh Khai, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, Quỳnh Mai, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy. Dự kiến sắp xếp thành 3 phường gồm Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy.

Quận Cầu Giấy có 8 phường gồm Mai Dịch, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Yên Hòa, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân và Quan Hoa. Dự kiến sắp xếp thành 3 phường gồm Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa.

Quận Hoàng Mai có 14 phường gồm Định Công, Hoàng Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Yên Sở, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Đại Kim, Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Thanh Trì, Trần Phú, Mai Động. Dự kiến sắp xếp thành 7 phường gồm Định Công, Hoàng Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Yên Sở, Vĩnh Hưng và Lĩnh Nam.

Quận Đống Đa có 17 phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phương Liên - Trung Tự, Khâm Thiên, Kim Liên, Khương Thượng, Thịnh Quang, Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Quang Trung, Trung Liệt, Cát Linh, Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Mai, Thổ Quan, Văn Chương, Láng Thượng.

Dự kiến sắp xếp thành 5 phường gồm Đống Đa, Láng, Ô Chợ Dừa, Kim Liên và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Quận Long Biên có 13 phường gồm Thượng Thanh, Đức Giang, Việt Hưng, Giang Biên, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Bồ Đề, Long Biên, Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn, Phúc Lợi.

Dự kiến sắp xếp thành 4 phường gồm Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên và Phúc Lợi.

Quận Hà Đông có 15 phường gồm Biên Giang, Đồng Mai, Dương Nội, Hà Cầu, Kiến Hưng, La Khê, Mộ Lao, Phú La, Phú Lãm, Phú Lương, Phúc La, Quang Trung, Vạn Phúc, Văn Quán, Yên Nghĩa. Dự kiến sắp xếp thành 5 phường gồm Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng và Phú Lương.

Huyện Mỹ Đức có 20 xã, thị trấn, gồm Đồng Tâm, Thượng Lâm, Phúc Lâm, Tuy Lai, Mỹ Xuyên, An Mỹ, Hồng Sơn, Lê Thanh, Xuy Xá, Phùng Xá, Hợp Tiến, Đại Nghĩa, Hợp Thanh, An Phú, Đại Hưng, Phù Lưu Tế, Hương Sơn, An Tiến, Hùng Tiến, Vạn Tín. Dự kiến sắp xếp thành 4 xã Phúc Sơn, xã Hồng Sơn, xã Mỹ Đức, xã Hương Sơn.

Huyện Mê Linh có 17 đơn vị cấp xã gồm Chi Đông, Quang Minh và 15 xã: Chu Phan, Đại Thịnh, Hoàng Kim, Kim Hoa, Liên Mạc, Mê Linh, Tam Đồng, Thạch Đà, Thanh Lâm, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Tráng Việt, Tự Lập, Văn Khê. Dự kiến sắp xếp thành 4 xã gồm Mê Linh, Quang Minh, Yên Lãng, Tiến thắng.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh và Sóc Sơn chiều 18-4, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh thông tin Hà Nội sẽ theo đúng chỉ đạo của Trung ương và nỗ lực giảm khoảng 70% số xã, phường. Bộ máy lãnh đạo của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp gồm cấp ủy, HĐND, UBND sẽ được chỉ định tạm thời nhằm đảm bảo sự ổn định và hoạt động thông suốt.

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân phải hoàn tất chậm nhất ngày 21-4 để báo cáo lên cấp huyện. Cấp huyện tổng hợp và thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, báo cáo kết quả lên UBND thành phố trước ngày 26-4.

UBND TP Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ trình HĐND thành phố thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cơ sở mới, dự kiến xong trong ngày 29-4. Sau đó, thành phố sẽ hoàn thiện đề án và hồ sơ để trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 1-5.