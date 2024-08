Chi tiết lịch tựu trường của học sinh TP HCM

Theo kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 của UBND TP HCM ban hành, tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT khai giảng đồng loạt vào ngày 5-9; tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT tựu trường ngày 26-8, riêng lớp 1 ngày 19-8; bậc mầm non không tổ chức tựu trường.

Cụ thể, như sau:

Lịch tựu trường của học sinh TP HCM

UBND TP HCM cũng giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025; quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.