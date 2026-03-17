Chi tiết những tài sản của bà Trương Mỹ Lan sắp được ngân hàng SCB bán đấu giá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chi tiết những tài sản của bà Trương Mỹ Lan sắp được ngân hàng SCB bán đấu giá

Thái Phương

(NLĐO) – Danh mục tài sản sẽ được rao bán rất đa dạng từ bất động sản, ô tô, hàng ngàn sản phẩm quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang…

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa phát đi thông báo về kế hoạch triển khai xử lý 8 mã tài sản theo phán quyết của tòa án tại Bản án 157/2024/HS-ST và Bản án 1125/2024/HS-PT liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác.

Trong đợt đầu tiên này, SCB đã công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản (tương ứng 12 tài sản bảo đảm) đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục định giá, đấu giá theo quy định của pháp luật.

Các tài sản sắp được ngân hàng này rao bán đầu giá gồm 1 lô với hơn 8.500 sản phẩm các loại là hàng hóa quần áo, túi xách, phụ kiện và các phụ kiện thời trang khác của Công ty CP Sài Gòn Galleria.

Bên cạnh đó là toàn bộ hàng hóa tại kho hàng và hệ thống Showroom thuộc sở hữu của công ty cổ phần EURASIA COCNEPT là 1 lô gồm hơn 370.000 sản phẩm các loại.

Nhiều tài sản khác gồm xe ô tô con, xe tải; nhà máy Lavifood gồm nhà xưởng và nhà văn phòng ở tỉnh Long An; một bất động sản khu công nghiệp ở tỉnh Long An (hiện tại là Tây Ninh); 1 nhà 2 tầng, văn phòng làm việc ở phường Tân Hưng, TPHCM…

- Ảnh 1.

Danh sách tài sản của bà Trương Mỹ Lan được SCB đưa ra đấu giá trong đợt đầu

Trong năm 2025, SCB đã rà soát, phân loại, triển khai thủ tục xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để xác định quyền và trách nhiệm của SCB đối với việc được giao quản lý, xử lý 1.120 mã tài sản như bản án đã tuyên giao.

Kế hoạch xử lý 8 mã tài sản được chia thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, SCB sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực chuyên môn, hỗ trợ ngân hàng khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và giúp SCB lựa chọn được nhà thầu xử lý tài sản bảo đảm có năng lực nhất.

Giai đoạn 2, SCB lựa chọn đơn vị xử lý tài sản bảo đảm có năng lực tổ chức định giá, đấu giá…, nhằm bảo đảm triển khai đấu giá công khai, minh bạch, thu hồi tối đa giá trị tài sản để khắc phục thiệt hại của vụ án.

Đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. Trên cơ sở đó Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm chỉ đạo kịp thời các biện pháp, giải pháp để thu hồi tài sản liên quan đến vụ án.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo