Chi tiết những tài sản của bà Trương Mỹ Lan sắp được ngân hàng SCB bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa phát đi thông báo về kế hoạch triển khai xử lý 8 mã tài sản theo phán quyết của tòa án tại Bản án 157/2024/HS-ST và Bản án 1125/2024/HS-PT liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác.

Trong đợt đầu tiên này, SCB đã công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản (tương ứng 12 tài sản bảo đảm) đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục định giá, đấu giá theo quy định của pháp luật.

Các tài sản sắp được ngân hàng này rao bán đầu giá gồm 1 lô với hơn 8.500 sản phẩm các loại là hàng hóa quần áo, túi xách, phụ kiện và các phụ kiện thời trang khác của Công ty CP Sài Gòn Galleria.

Bên cạnh đó là toàn bộ hàng hóa tại kho hàng và hệ thống Showroom thuộc sở hữu của công ty cổ phần EURASIA COCNEPT là 1 lô gồm hơn 370.000 sản phẩm các loại.

Nhiều tài sản khác gồm xe ô tô con, xe tải; nhà máy Lavifood gồm nhà xưởng và nhà văn phòng ở tỉnh Long An; một bất động sản khu công nghiệp ở tỉnh Long An (hiện tại là Tây Ninh); 1 nhà 2 tầng, văn phòng làm việc ở phường Tân Hưng, TPHCM…

Danh sách tài sản của bà Trương Mỹ Lan được SCB đưa ra đấu giá trong đợt đầu

Trong năm 2025, SCB đã rà soát, phân loại, triển khai thủ tục xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để xác định quyền và trách nhiệm của SCB đối với việc được giao quản lý, xử lý 1.120 mã tài sản như bản án đã tuyên giao.

Kế hoạch xử lý 8 mã tài sản được chia thành 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, SCB sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực chuyên môn, hỗ trợ ngân hàng khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và giúp SCB lựa chọn được nhà thầu xử lý tài sản bảo đảm có năng lực nhất.

Giai đoạn 2, SCB lựa chọn đơn vị xử lý tài sản bảo đảm có năng lực tổ chức định giá, đấu giá…, nhằm bảo đảm triển khai đấu giá công khai, minh bạch, thu hồi tối đa giá trị tài sản để khắc phục thiệt hại của vụ án.

Đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. Trên cơ sở đó Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm chỉ đạo kịp thời các biện pháp, giải pháp để thu hồi tài sản liên quan đến vụ án.