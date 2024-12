Chi tiết vụ clip nghi ép xe gây xôn xao ở TP HCM

Clip ghi lại vụ việc.

Liên quan thông tin "clip nghi ép xe máy ở trung tâm TP HCM" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 19-12, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM đã xác định được những người liên quan.

Lực lượng chức năng thực nghiệm lại hiện trường sáng 19-12.

Theo đó, lúc 9 giờ 13 phút ngày 14-12, ông Tom H.N (53 tuổi, quốc tịch Na Uy) chạy xe máy trên đường Điên Biên Phủ, hướng ngã tư Hàng Xanh đi vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ.

Khi đến gần cầu Điện Biên Phủ (thuộc phường 15, quận Bình Thạnh) thì chuyển làn không đảm bảo an toàn, va quẹt với xe máy do tài xế xe ôm công nghệ T. (34 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đang chở nữ hành khách khiến họ ngã xuống đường. Sau khi ngã xuống, anh T. và nữ hành khách bị xây xát ngoài da.

Trước đó, xe của anh T. cũng có chuyển hướng tránh một công trình đang thi công nên suýt va quẹt vào đầu xe của ông N. Song anh T. không xin lỗi mà còn dùng từ nước ngoài để chửi lại ông N. rồi chạy luôn.

Sáng nay, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an quận Bình Thạnh mời các bên có liên quan đến trụ sở Công an phường 15, quận Bình Thạnh làm việc. Sau đó thực nghiệm lại hiện trường.

Bước đầu hai bên nhận sai và đồng ý giảng hoà. Đồng thời đồng ý với việc xử lý của cơ quan chức năng.

Như Báo Người Lao Động thông tin, mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh nghi ép xe máy khiến 2 người ngã xuống đường. Sự việc được xác định xảy ra lúc 9 giờ 13 sáng 14-12 trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Theo clip, người đàn ông chở theo một người trên xe máy chạy trên đường Điên Biên Phủ, khi gần đến cầu Điên Biên Phủ thì bất ngờ tăng ga.

Xe máy này đổi hướng qua làn đường bên trái, nghi ép chiếc xe do người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ chở theo một người khác khiến họ ngã xuống đường. Xe máy do người đàn ông không dừng lại mà chạy tiếp.

Clip được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc.