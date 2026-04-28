HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chi tiêu quân sự toàn cầu không ngừng tăng

Hoàng Phương

Trong số này, chi tiêu quốc phòng của châu Âu tăng 14% lên 864 tỉ USD

Báo cáo mới được Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, trụ sở ở Thụy Điển) công bố hôm 27-4 cho biết chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm 2025 đạt 2.887 tỉ USD, tăng 2,9% so với năm trước đó và là một con số cao kỷ lục. Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp con số này gia tăng.

Trong số này, chi tiêu quốc phòng của châu Âu tăng 14% lên 864 tỉ USD. Với ngân sách quốc phòng tăng 24% lên 114 tỉ USD, Đức là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất châu lục này. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1990, mức chi tiêu này của Đức vượt ngưỡng 2% GDP theo tiêu chuẩn của NATO, đạt 2,3%. Sự gia tăng này phần nào phản ánh những lo ngại về các cam kết an ninh của Mỹ trong tương lai. Cũng như các đồng minh NATO khác, chính phủ Đức đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoài nghi về cam kết phòng thủ tập thể của NATO.

Tại châu Á và châu Đại Dương, chi tiêu quốc phòng đạt tổng cộng 681 tỉ USD, tăng 8,1%. Đáng chú ý, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng liên tục suốt 31 năm. Riêng trong năm 2025, theo báo cáo, con số này tăng 7,4% lên 336 tỉ USD khi Bắc Kinh tiếp tục hiện đại hóa quân đội. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ và Nhật Bản lần lượt tăng 8,9% và 9,7%, đạt 92,1 tỉ USD và 62,2 tỉ USD.

Chi tiêu quân sự toàn cầu không ngừng tăng - Ảnh 1.

Xe tăng Leopard 2 tại một doanh trại ở Augustdorf (Đức)Ảnh: AP

Ngoài ra, theo SIPRI, Mỹ chi ít hơn cho quân sự trong năm 2025 - khoảng 954 tỉ USD, giảm 7,5% so với năm trước. Nguyên nhân chính là Quốc hội Mỹ không phê duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trái với 3 năm trước đó. SIPRI tính các khoản viện trợ này vào tổng chi tiêu quân sự của nước tài trợ. Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, theo sau là Trung Quốc, Nga (190 tỉ USD), Đức và Ấn Độ. 5 quốc gia này đã chiếm 58% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu.

Nhìn chung, mức chi tiêu quân sự của thế giới tương đương 2,5% GDP toàn cầu, mức cao nhất kể từ năm 2009. Chuyên gia Xiao Liang của SIPRI nhận định rằng điều này cho thấy các quốc gia đang phản ứng trước những cuộc xung đột kéo dài, căng thẳng leo thang và môi trường địa chính trị bất ổn. Ông cũng nhận định xu hướng này có thể tiếp tục trong năm 2026 và những năm sau đó.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo