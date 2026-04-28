Chi tiêu quân sự toàn cầu không ngừng tăng

Báo cáo mới được Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, trụ sở ở Thụy Điển) công bố hôm 27-4 cho biết chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm 2025 đạt 2.887 tỉ USD, tăng 2,9% so với năm trước đó và là một con số cao kỷ lục. Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp con số này gia tăng.

Trong số này, chi tiêu quốc phòng của châu Âu tăng 14% lên 864 tỉ USD. Với ngân sách quốc phòng tăng 24% lên 114 tỉ USD, Đức là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất châu lục này. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1990, mức chi tiêu này của Đức vượt ngưỡng 2% GDP theo tiêu chuẩn của NATO, đạt 2,3%. Sự gia tăng này phần nào phản ánh những lo ngại về các cam kết an ninh của Mỹ trong tương lai. Cũng như các đồng minh NATO khác, chính phủ Đức đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoài nghi về cam kết phòng thủ tập thể của NATO.

Tại châu Á và châu Đại Dương, chi tiêu quốc phòng đạt tổng cộng 681 tỉ USD, tăng 8,1%. Đáng chú ý, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng liên tục suốt 31 năm. Riêng trong năm 2025, theo báo cáo, con số này tăng 7,4% lên 336 tỉ USD khi Bắc Kinh tiếp tục hiện đại hóa quân đội. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ và Nhật Bản lần lượt tăng 8,9% và 9,7%, đạt 92,1 tỉ USD và 62,2 tỉ USD.

Xe tăng Leopard 2 tại một doanh trại ở Augustdorf (Đức)Ảnh: AP

Ngoài ra, theo SIPRI, Mỹ chi ít hơn cho quân sự trong năm 2025 - khoảng 954 tỉ USD, giảm 7,5% so với năm trước. Nguyên nhân chính là Quốc hội Mỹ không phê duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trái với 3 năm trước đó. SIPRI tính các khoản viện trợ này vào tổng chi tiêu quân sự của nước tài trợ. Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, theo sau là Trung Quốc, Nga (190 tỉ USD), Đức và Ấn Độ. 5 quốc gia này đã chiếm 58% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu.

Nhìn chung, mức chi tiêu quân sự của thế giới tương đương 2,5% GDP toàn cầu, mức cao nhất kể từ năm 2009. Chuyên gia Xiao Liang của SIPRI nhận định rằng điều này cho thấy các quốc gia đang phản ứng trước những cuộc xung đột kéo dài, căng thẳng leo thang và môi trường địa chính trị bất ổn. Ông cũng nhận định xu hướng này có thể tiếp tục trong năm 2026 và những năm sau đó.



