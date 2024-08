Quan sát và bình luận: Chỉ trả đũa hay đi xa hơn?

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự

Lầu Năm Góc vừa thông báo Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông vì những lo ngại liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh.

"Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin yêu cầu tăng cường bố trí lực lượng nhằm cải thiện khả năng bảo vệ binh lính Mỹ, hỗ trợ Israel phòng thủ và bảo đảm Mỹ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống" - Lầu Năm Góc lên tiếng hôm 2-8 trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang.

Theo Reuters, Bộ trưởng Austin đã phê chuẩn triển khai bổ sung tàu tuần dương và tàu khu trục có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo đến Trung Đông và châu Âu. Ngoài ra, Washington cũng điều động thêm một phi đội chiến đấu cơ đến Trung Đông, nơi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln được huy động để thay thế nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết thêm Washington không loại trừ khả năng triển khai bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên đất liền. Đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố năng lực phòng thủ trước mối đe dọa gia tăng từ nhóm vũ trang Hamas, phong trào Hezbollah và Iran, quốc gia thề trả đũa Israel sau cái chết của thủ lĩnh Haniyeh.

Báo New York Times ngày 3-8 dẫn nguồn thạo tin cho biết lực lượng an ninh Iran đã khám xét khu nhà khách ở thủ đô Tehran nơi thủ lĩnh Haniyeh bị ám sát, tịch thu thiết bị điện tử, xem xét camera an ninh và bắt giữ hơn 20 cá nhân, trong đó có sĩ quan tình báo cấp cao và giới chức quân sự, để phục vụ công tác điều tra.

Theo chuyên gia Ali Vaez của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, phản ứng quyết liệt của Tehran cho thấy cái chết của Thủ lĩnh Haniyeh là "một thất bại an ninh bẽ bàng" đối với giới chức Iran, nhất là khi vụ ám sát xảy ra tại một khu nhà được canh gác nghiêm ngặt ở thủ đô chỉ vài giờ sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Cao Lực