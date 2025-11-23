Chỉ vài giờ, một phường ở TP HCM vận động gần 73 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Chỉ vài giờ, một phường ở TP HCM vận động gần 73 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Phường Bình Dương vận động được gần 73 triệu đồng tại đêm nhạc giao lưu văn nghệ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 23-11, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Dương cho biết địa phương đang kêu gọi người dân ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Phường Bình Dương - Ảnh 1.

Người dân cùng đồng lòng hướng về đồng bào bị thiên tai

Đáng chú ý, trong tối 22-11, phường Bình Dương đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Khúc hát san sẻ- Bình Dương nghĩa tình” tại khu vực trung tâm thương mại SoraGarden.

Một lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Dương cho biết chương trình không nằm trong kế hoạch nào hết, chỉ là sự ngẫu nhiên khi thấy có nhiều người đang đi mua sắm, vui chơi tại siêu thị.

Phường Bình Dương - Ảnh 2.

Phường Bình Dương - Ảnh 3.

Từ người lớn cho đến các em nhỏ đều tích cực tham gia hưởng ứng

Phường đã mạnh dạn đứng ra tổ chức một chương trình giao lưu ngắn, mục đích kết nối những tấm lòng, khơi dậy nguồn lực xã hội, kịp thời sẻ chia và đồng hành cùng đồng bào miền Trung vượt qua hậu quả mưa lũ.

Tại chương trình, những người dân yêu thích âm nhạc trên địa bàn phường Bình Dương đã cùng nhau hát giao lưu với nhau. 

Phường Bình Dương - Ảnh 4.

Doanh nghiệp trên địa bàn cũng tham gia tích cực

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, người dân tham gia chương trình đã ủng hộ số tiền gần 23 triệu đồng. Ngoài ra, Ngân hàng MB Bắc Bình Dương ủng hộ 30 triệu đồng, Ngân hàng Vietcombank Đông Bình Dương ủng hộ 20 triệu đồng.

Tính đến nay, MTTQ phường Bình Dương đã kêu gọi gần 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị mưa lũ.

Hiện nay, nhiều khu vực tại TP HCM đang trở thành điểm tập kết hàng hóa nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu, áo quần... để gửi đến bà con đang oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử.


Tin liên quan

Mưa lũ ngày càng cực đoan, khó lường

Mưa lũ ngày càng cực đoan, khó lường

Những cơn bão trái mùa, những trận mưa xối xả gây lũ lụt lịch sử ngay khi chưa vào cao điểm mùa mưa đang gióng lên hồi chuông báo động

Thống kê sơ bộ về thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Đắk Lắk đến tối 21-11, mưa, lũ đã khiến 35 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 5.300 tỉ đồng.

Tổng lực cứu dân vùng mưa, lũ

Trung ương yêu cầu huy động tổng lực tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân vùng mưa, lũ

trung tâm thương mại mưa lũ ủng hộ hậu quả mưa lũ Bình Dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo