“Chìa khóa” chi tiêu thông minh và hiện đại cho giới trẻ

Từ đó, thẻ tín dụng đã và đang dần khẳng định vai trò của mình không chỉ là công cụ thanh toán đơn thuần mà còn là trợ thủ đắc lực trong việc kiểm soát chi tiêu cá nhân, đặc biệt là với giới trẻ.

Với nhiều ưu điểm nổi bật, thẻ tín dụng đã trở thành một công cụ thanh toán không thể thiếu của giới trẻ

Theo khảo sát của các tổ chức tài chính, hơn 60% người trong độ tuổi từ 22–35 tại Việt Nam đã hoặc đang có nhu cầu sở hữu thẻ tín dụng và tỷ lệ này ngày càng tăng mạnh khi thói quen thanh toán không tiền mặt trở nên phổ biến. Khác với thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng cho phép người dùng linh hoạt chi tiêu, được phép thanh toán sau trong hạn mức tín dụng được cấp. Điều này giúp xử lý các khoản chi bất ngờ hoặc lớn một cách dễ dàng hơn, đồng thời sử dụng các chương trình hỗ trợ trả góp lãi suất để cân đối tài chính hoặc tích hợp nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như: hoàn tiền, tích điểm đổi quà, giảm giá độc quyền,… giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao trải nghiệm tiêu dùng.

Song song đó, bên cạnh sự tiện lợi trong thanh toán, người dùng cũng cảm nhận được sự an toàn với xu hướng công nghệ thanh toán không tiếp xúc và hệ thống bảo mật đa lớp, giám sát giao dịch 24/7 đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa rủi ro mất tiền so với thanh toán bằng tiền mặt trong từng giao dịch. Với các lợi điểm trên, thẻ tín dụng giờ đã dần chuyển mình, trở thành "chìa khóa" chi tiêu thông minh, đồng hành cùng người dùng trẻ với hầu hết mọi hoạt động tài chính trong cuộc sống.

Thực tế, việc sử dụng thẻ đòi hỏi người dùng phải theo dõi chi tiêu và thanh toán dư nợ đúng hạn, qua đó góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính có kỷ luật và minh bạch. Đây chính là yếu tố then chốt giúp khách hàng xây dựng được lịch sử tín dụng tốt – một nền tảng vững chắc cho các kế hoạch tài chính dài hạn sau này như vay mua nhà, mua ô tô hay các hoạt động đầu tư lớn.

Bắt nhịp xu hướng tiêu dùng của thị trường nói chung và giới trẻ nói riêng, các dòng thẻ tín dụng thế hệ mới đến từ ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang thu hút sự quan tâm nhờ tích hợp nhiều tiện ích vượt trội, ưu đãi đa dạng và công nghệ thanh toán tiên tiến, mang đến lựa chọn tối ưu dành cho người trẻ hiện đại luôn ưu tiên tốc độ, tiện lợi và giá trị gia tăng trong từng giao dịch cho mọi nhu cầu chi tiêu.

Đặc biệt, OCB còn mang đến nhiều trải nghiệm đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ tín dụng: từ quà tặng vali du lịch cao cấp cho khách hàng mới, thưởng tiền mặt lên đến 1,1 triệu đồng khi đạt điều kiện giao dịch trong 90 ngày, đến ưu đãi giảm ngay 1 triệu đồng khi mua iPhone 17 series – một món quà công nghệ hấp dẫn chỉ dành riêng cho chủ thẻ OCB. Đồng thời, chương trình giới thiệu bạn bè mở thẻ thành công cũng giúp chủ thẻ nhận ngay 200.000 VNĐ, tạo thêm động lực để lan tỏa giá trị tài chính tích cực trong cộng đồng người trẻ.

OCB hiện đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với nhiều quà tặng đặc quyền dành cho chủ thẻ mới

Không chỉ dừng lại ở các chương trình khuyến mại theo mùa, OCB còn mang đến cho chủ thẻ nhiều ưu đãi đặc quyền được thiết kế nhằm tối ưu hóa chi tiêu và nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng. Nổi bật là chương trình hoàn tiền trực tiếp lên đến 18 triệu đồng mỗi năm, áp dụng trên nhiều nhóm ngành tiêu dùng thiết yếu và giải trí như công nghệ, làm đẹp, siêu thị, giáo dục. Bên cạnh đó, OCB còn hỗ trợ chương trình trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn linh hoạt lên đến 36 tháng, áp dụng cho mọi giao dịch chỉ từ 1 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng quản lý tài chính khi mua sắm giá trị lớn. Thêm vào đó là hàng loạt ưu đãi giảm giá hấp dẫn tại các thương hiệu nổi tiếng về công nghệ, ẩm thực, du lịch và nhiều lĩnh vực khác, gia tăng đáng kể quyền lợi cho người dùng. Những đặc quyền này khẳng định cam kết của OCB trong việc biến thẻ tín dụng thành công cụ tài chính đa năng và giá trị cho mọi kế hoạch chi tiêu.

Với thiết kế trẻ trung, tính năng thông minh và hệ sinh thái ưu đãi rộng khắp, thẻ OCB đang trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tự do tài chính. "Khi xây dựng các chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ, chúng tôi mong muốn cuộc sống của khách hàng sẽ trở thành những khoảnh khắc đáng giá, nhiều niềm vui, tối ưu trên từng chi tiêu để dễ dàng tận hưởng trải nghiệm sống trọn vẹn", đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.