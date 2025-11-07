“Chìa khóa” chi tiêu thông minh và hiện đại cho giới trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đồng tiền Thông minh

“Chìa khóa” chi tiêu thông minh và hiện đại cho giới trẻ

PV

Với nhịp sống hiện đại, yếu tố tốc độ và tiện lợi luôn được đề cao, việc lựa chọn phương thức thanh toán thông minh, nhanh chóng cũng trở thành ưu tiên hàng đầu

Từ đó, thẻ tín dụng đã và đang dần khẳng định vai trò của mình không chỉ là công cụ thanh toán đơn thuần mà còn là trợ thủ đắc lực trong việc kiểm soát chi tiêu cá nhân, đặc biệt là với giới trẻ.

“Chìa khóa” chi tiêu thông minh và hiện đại cho giới trẻ - Ảnh 1.

Với nhiều ưu điểm nổi bật, thẻ tín dụng đã trở thành một công cụ thanh toán không thể thiếu của giới trẻ

Theo khảo sát của các tổ chức tài chính, hơn 60% người trong độ tuổi từ 22–35 tại Việt Nam đã hoặc đang có nhu cầu sở hữu thẻ tín dụng và tỷ lệ này ngày càng tăng mạnh khi thói quen thanh toán không tiền mặt trở nên phổ biến. Khác với thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng cho phép người dùng linh hoạt chi tiêu, được phép thanh toán sau trong hạn mức tín dụng được cấp. Điều này giúp xử lý các khoản chi bất ngờ hoặc lớn một cách dễ dàng hơn, đồng thời sử dụng các chương trình hỗ trợ trả góp lãi suất để cân đối tài chính hoặc tích hợp nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như: hoàn tiền, tích điểm đổi quà, giảm giá độc quyền,… giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao trải nghiệm tiêu dùng.

Song song đó, bên cạnh sự tiện lợi trong thanh toán, người dùng cũng cảm nhận được sự an toàn với xu hướng công nghệ thanh toán không tiếp xúc và hệ thống bảo mật đa lớp, giám sát giao dịch 24/7 đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa rủi ro mất tiền so với thanh toán bằng tiền mặt trong từng giao dịch. Với các lợi điểm trên, thẻ tín dụng giờ đã dần chuyển mình, trở thành "chìa khóa" chi tiêu thông minh, đồng hành cùng người dùng trẻ với hầu hết mọi hoạt động tài chính trong cuộc sống.

Thực tế, việc sử dụng thẻ đòi hỏi người dùng phải theo dõi chi tiêu và thanh toán dư nợ đúng hạn, qua đó góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính có kỷ luật và minh bạch. Đây chính là yếu tố then chốt giúp khách hàng xây dựng được lịch sử tín dụng tốt – một nền tảng vững chắc cho các kế hoạch tài chính dài hạn sau này như vay mua nhà, mua ô tô hay các hoạt động đầu tư lớn.

Bắt nhịp xu hướng tiêu dùng của thị trường nói chung và giới trẻ nói riêng, các dòng thẻ tín dụng thế hệ mới đến từ ngân hàng Phương Đông (OCB) đã và đang thu hút sự quan tâm nhờ tích hợp nhiều tiện ích vượt trội, ưu đãi đa dạng và công nghệ thanh toán tiên tiến, mang đến lựa chọn tối ưu dành cho người trẻ hiện đại luôn ưu tiên tốc độ, tiện lợi và giá trị gia tăng trong từng giao dịch cho mọi nhu cầu chi tiêu.

Đặc biệt, OCB còn mang đến nhiều trải nghiệm đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ tín dụng: từ quà tặng vali du lịch cao cấp cho khách hàng mới, thưởng tiền mặt lên đến 1,1 triệu đồng khi đạt điều kiện giao dịch trong 90 ngày, đến ưu đãi giảm ngay 1 triệu đồng khi mua iPhone 17 series – một món quà công nghệ hấp dẫn chỉ dành riêng cho chủ thẻ OCB. Đồng thời, chương trình giới thiệu bạn bè mở thẻ thành công cũng giúp chủ thẻ nhận ngay 200.000 VNĐ, tạo thêm động lực để lan tỏa giá trị tài chính tích cực trong cộng đồng người trẻ.

“Chìa khóa” chi tiêu thông minh và hiện đại cho giới trẻ - Ảnh 2.

OCB hiện đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với nhiều quà tặng đặc quyền dành cho chủ thẻ mới

Không chỉ dừng lại ở các chương trình khuyến mại theo mùa, OCB còn mang đến cho chủ thẻ nhiều ưu đãi đặc quyền được thiết kế nhằm tối ưu hóa chi tiêu và nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng. Nổi bật là chương trình hoàn tiền trực tiếp lên đến 18 triệu đồng mỗi năm, áp dụng trên nhiều nhóm ngành tiêu dùng thiết yếu và giải trí như công nghệ, làm đẹp, siêu thị, giáo dục. Bên cạnh đó, OCB còn hỗ trợ chương trình trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn linh hoạt lên đến 36 tháng, áp dụng cho mọi giao dịch chỉ từ 1 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng quản lý tài chính khi mua sắm giá trị lớn. Thêm vào đó là hàng loạt ưu đãi giảm giá hấp dẫn tại các thương hiệu nổi tiếng về công nghệ, ẩm thực, du lịch và nhiều lĩnh vực khác, gia tăng đáng kể quyền lợi cho người dùng. Những đặc quyền này khẳng định cam kết của OCB trong việc biến thẻ tín dụng thành công cụ tài chính đa năng và giá trị cho mọi kế hoạch chi tiêu.

Với thiết kế trẻ trung, tính năng thông minh và hệ sinh thái ưu đãi rộng khắp, thẻ OCB đang trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tự do tài chính. "Khi xây dựng các chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ, chúng tôi mong muốn cuộc sống của khách hàng sẽ trở thành những khoảnh khắc đáng giá, nhiều niềm vui, tối ưu trên từng chi tiêu để dễ dàng tận hưởng trải nghiệm sống trọn vẹn", đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

thẻ tín dụng Ngân hàng Phương Đông chi tiêu thông minh OCB thanh toán thông minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo