Những cải cách về thể chế, giáo dục, tài chính và công nghệ trên cơ sở bảo đảm quyền tự do kinh tế đầy đủ cho người dân sẽ là chìa khóa để tạo ra một nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững

Khi được trao quyền tự do lựa chọn, mọi người sẽ có động lực để thử nghiệm, đổi mới và khởi nghiệp, từ đó tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới, mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tự do kinh tế tạo điều kiện cho các cá nhân tự do theo đuổi đam mê và ý tưởng của mình. Khi không bị ràng buộc bởi các quy định cứng nhắc, họ sẽ có xu hướng sáng tạo ra những giải pháp mới, những sản phẩm và dịch vụ đột phá, góp phần làm phong phú thêm nền kinh tế.

Tự do kinh tế tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, buộc các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế vượt bậc, TP HCM cần tập trung vào nhiều giải pháp then chốt Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tuy nhiên, tự do kinh tế không có nghĩa là buông lỏng quản lý nhà nước. Một thị trường tự do cần có sự điều tiết hợp lý để bảo vệ quyền lợi của người dân, duy trì cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, tạo môi trường minh bạch và công bằng, đồng thời hạn chế tối đa những can thiệp làm hạn chế quyền tự do kinh tế của người dân.

Nhiều giải pháp then chốt

Ngoài ra, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế vượt bậc, TP HCM cần tập trung vào nhiều những giải pháp then chốt.

Đầu tiên, cần tiếp tục cải cách thể chế kinh tế để bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, giảm bớt rào cản đối với doanh nghiệp tư nhân và các công ty khởi nghiệp. Chính phủ cần xây dựng hệ thống pháp lý minh bạch hơn, giúp người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện quyền tự do kinh doanh mà không bị cản trở bởi các thủ tục hành chính hoặc các nhóm lợi ích.

Các cải cách thể chế mới cần tăng cường khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận "thử và sai", khuyến khích tinh thần doanh nhân. Khi người dân cảm thấy được trao quyền tự do lựa chọn, họ có xu hướng thử nghiệm, sáng tạo và khởi nghiệp. Những hoạt động này tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy đổi mới công nghệ...

Thứ hai, đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ. Sự tích lũy kiến thức và kỹ năng thông qua học tập, nghiên cứu sẽ làm tăng năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mô hình bền vững. Tương tự, việc nhà nước đầu tư cho khoa học - công nghệ sẽ giúp người dân tiếp cận tri thức và thông tin về thị trường một cách nhanh chóng, giúp đưa ra quyết định kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng hiệu quả hơn.

Thứ ba, để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, nhất là trong tiếp cận nguồn lực, Chính phủ cần thúc đẩy cải cách hệ thống ngân hàng và tài chính để giúp doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp sáng tạo tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Đồng thời, Chính phủ cần có chính sách linh hoạt trong việc cấp đất cho sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng đất đai bị tập trung vào một nhóm nhỏ doanh nghiệp lớn làm mất cơ hội của doanh nghiệp nhỏ.

Thứ tư, cần đầu tư vào hạ tầng công nghệ số và thúc đẩy nền kinh tế số nhằm giúp tăng năng suất và mở rộng cơ hội kinh doanh cho người dân. Đồng thời, cần hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, từ đó tạo ra nhiều mô hình kinh doanh mới và tăng cường sức cạnh tranh cho nền kinh tế.

Thứ năm, cải thiện môi trường sống và bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Một hệ thống an sinh xã hội vững chắc là điều kiện tiên quyết giúp người lao động có thể chuyển đổi giữa các ngành nghề một cách linh hoạt mà không phải đối mặt với quá nhiều rủi ro về thu nhập hay việc làm. Đồng thời, cần nâng cao điều kiện làm việc, bảo đảm môi trường lao động an toàn, chế độ phúc lợi đầy đủ và mức thu nhập công bằng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn tạo động lực thu hút nhân tài, nâng cao năng suất lao động và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 17-2