Bạn đọc

Chia sẻ nhói lòng của người dượng về 2 cháu bé bị xích, nhốt

Cao Nguyên

(NLĐO) – Theo dượng của 2 cháu bị cha xích, nhốt trong phòng bẩn thỉu, sau khi mẹ mất, các cháu không được đến trường, không được chăm sóc như bao đứa trẻ khác

Chiều 2-12, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) cho biết địa phương đã liên hệ với chính quyền xã Ea Ning (nơi 2 cháu đang được ông bà ngoại chăm sóc) để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cháu sớm được đi học lại.

Câu chuyện nhói lòng về 2 cháu bé bị cha xích nhốt trong phòng bẩn thỉu - Ảnh 1.

2 cháu nhỏ đã được ông bà ngoại đón về chăm sóc

"Đoàn công tác của xã Ea Ktur sẽ đến thăm hỏi, động viên 2 cháu. Nhằm giúp các cháu ổn định cuộc sống thời gian đầu, cán bộ xã đã tự nguyện đóng góp được 14 triệu đồng và sẽ trao trong buổi thăm này" – ông Y Ngơn Niê thông tin.

Theo anh Y.S.A. (dượng của 2 cháu), chị H.T.N. (SN 1990) mất cách đây 6 năm, để lại 2 con nhỏ là cháu H.H.N.N. (SN 2014) và cháu H.L.N.N. (SN 2017). Khoảng 15 ngày sau khi mẹ qua đời, khi 2 cháu đang chơi ở nhà ngoại, bố ruột là ông N.T.Đ. đến đón. Từ đó đến nay, ông Đ. không đưa các cháu về ngoại.

Cũng theo dượng của 2 cháu, gia đình bên ngoại đã tìm đến nhà nội ở Buôn Ma Thuột để xin đón các cháu về chơi, nhưng đều bị từ chối.

Câu chuyện nhói lòng về 2 cháu bé bị cha xích nhốt trong phòng bẩn thỉu - Ảnh 2.

Cháu bé bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu. Ảnh cắt từ clip đăng tải trên mạng xã hội

"Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi tìm các cháu nhiều lần nhưng chỉ có thể đứng nhìn các cháu từ xa, chứ không thể vào nhà. Ông Đ. cũng không cho người thân bên ngoại gặp lại các cháu. Thậm chí, khi gọi điện để hỏi thăm các cháu, gia đình tôi còn bị ông Đ. chặn số" - anh Y.S.A. chia sẻ.

Khuya 30-11, anh Y.S.A. bàng hoàng khi nhìn thấy hình ảnh cháu H.H.N.N. bị cha xích chân trong một căn phòng bẩn thỉu.

"Vợ chồng tôi đang làm thuê ở Lâm Đồng nên sáng hôm sau, chúng tôi tức tốc trở về đến xã Ea Ktur tìm các cháu. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, mọi người đã xác định được nơi ở của ông Đ. và phát hiện 2 cháu bị nhốt trong phòng. Trong đó, cháu H.H.N.N. còn bị xích chân. Lực lượng chức năng sau đó đã gọi điện yêu cầu ông Đ. về mở cửa làm việc và giải cứu 2 cháu" - anh Y.S.A. kể lại.

Câu chuyện nhói lòng về 2 cháu bé bị cha xích nhốt trong phòng bẩn thỉu - Ảnh 3.

Cơ quan công an làm việc với ông N.T.Đ.

Theo anh Y.S.A., ngày 1-12, 2 cháu được bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc. Khi trở về, cháu H.H.N.N. trong trạng thái hoảng loạn, đêm ngủ cứ mơ màng, giật mình liên tục. Còn cháu H.L.N.N. thì rất ít nói, không muốn giao tiếp với những người xung quanh.

Gia đình cùng với lực lượng chức năng đã đưa 2 cháu đi thăm khám. Đồng thời, sáng 2-12, gia đình đã làm thủ tục nhập học lại từ lớp 1 và sáng mai (3-12) sẽ là buổi học đầu tiên của 2 cháu.

"Gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc trước hành vi của ông Đ. Kể từ khi mẹ mất, các cháu không được đến trường, không được chăm sóc như bao đứa trẻ khác. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi ngược đãi trẻ em" - anh Y.S.A. bức xúc nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khuya 30-11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái bị xích trong căn phòng. Căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Làm việc với công an, ông Đ. do hằng ngày phải đi làm nên ông đã nhốt, xích chân con trong phòng.

Cơ quan chức năng đang giám định thương tật 2 bé để có thêm cơ sở xử lý

Tin liên quan

Giám định thương tật 2 bé gái bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Giám định thương tật 2 bé gái bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang giám định thương tật 2 bé gái bị cha ruột xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu, để có thêm cơ sở xử lý

Công an triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu

(NLĐO) - Làm việc với công an, người cha khai nhận hằng ngày phải đi làm nên đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.

Bức xúc vụ việc cha xích chân con trong căn phòng bẩn thỉu

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại vụ việc cha xích con gái trong căn phòng bẩn thỉu được đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc cộng đồng mạng.

