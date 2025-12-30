HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Chia sẻ nội dung của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, nhiều người ở Quảng Trị bị xử lý

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều trường hợp chia sẻ thông tin liên quan Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài trên mạng xã hội.

Quảng Trị xử lý người chia sẻ thông tin về Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Trị làm việc với người liên quan việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết thời gian qua đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp công dân trên địa bàn chia sẻ bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt liên quan các đối tượng chống Nhà nước như Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài.

Theo cơ quan công an, một số người do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin đã chia sẻ các tài liệu, video sử dụng công nghệ AI do nhóm của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài biên tập, phát tán trên không gian mạng. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và làm việc với các trường hợp vi phạm.

Quá trình làm việc, những người liên quan thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, nhận thức được tác động tiêu cực đối với xã hội, cam kết không tái phạm và chấp hành các biện pháp xử lý theo quy định.

Theo kế hoạch, ngày 31-12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa; nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên; nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hai bị can bị xét xử vắng mặt do đang bỏ trốn và đã bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Cả hai bị truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2, điều 117 Bộ luật Hình sự.

Quảng Trị xử lý người chia sẻ thông tin về Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài - Ảnh 2.

Quảng Trị xử lý người chia sẻ thông tin về Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng rà soát, xử lý các trường hợp đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Theo tài liệu điều tra, Lê Trung Khoa đã lập hàng chục trang, kênh và hội nhóm trên mạng xã hội, thuê người trong và ngoài nước viết bài với thù lao từ 6-12 euro/bài. Đối tượng này còn sử dụng công nghệ AI, deepfake để giả mạo hình ảnh, âm thanh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm thu hút người xem, qua đó trục lợi từ lượt truy cập.

Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền" để tuyên truyền sai lệch, kêu gọi can thiệp từ bên ngoài. Từ đầu năm 2025 đến nay, cơ quan điều tra xác định Đài đã phát tán hơn 3.500 bài viết, video có nội dung xuyên tạc, tham gia nhiều hội nhóm chống đối trên không gian mạng.

Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay cho các thông tin chưa được kiểm chứng từ các trang, kênh phản động; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

