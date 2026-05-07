Chiều 6-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất"; gặp gỡ các nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế hàng đầu của Ấn Độ.

Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ là một cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu và uy tín bậc nhất với bề dày phát triển hơn 80 năm, có vai trò tiên phong trong định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Nơi đây đã ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong quan hệ đối ngoại của cả Ấn Độ cũng như các quốc gia châu Á, thế giới và Việt Nam; nhiều nhà lãnh đạo, các chính khách, nhà ngoại giao khắp thế giới…

Nhìn lại hành trình phát triển của Ấn Độ và Việt Nam trong hơn 80 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng đến những mục tiêu phát triển mới vào dịp kỷ niệm 100 năm độc lập, hài hòa giữa tăng trưởng và tiến bộ xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò của khoa học - công nghệ.

Để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ sang một giai đoạn mới ở tầm mức mới - quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, theo hướng khai phá tiềm năng, mở ra không gian, lĩnh vực mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước cùng tập trung triển khai 5 định hướng lớn, trong đó cần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần mở rộng dư địa kết nối, gia tăng kết nối phát triển, tạo thêm động lực cho liên kết khu vực. Việc phát triển các kết nối về hạ tầng, logistics, số hóa và chuỗi giá trị là một mắt xích quan trọng trong gia tăng kết nối giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn 2 nước nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ. "Chúng tôi đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai; thiết lập các chương trình hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, gắn với đào tạo và dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, kết nối giữa hai nước sẽ bền chặt hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực và thành công cho sự phát triển mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.