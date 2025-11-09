HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Chia sẻ và liên thông dữ liệu

Hoài Xuân

Vào tháng 8-2025, Bộ Công an đã khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 và công bố vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu của trung tâm.

Theo Nghị quyết số 175/NQ-CP (ban hành tháng 10-2023), Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia với yêu cầu: phải được xây dựng và vận hành ở trạng thái sẵn sàng cao, hoạt động liên tục 24/7, bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh thông tin và an ninh mạng ở cấp độ cao nhất. Đồng thời, đề án hướng tới mô hình mở, phát triển các dịch vụ tiện ích và giá trị gia tăng - đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tích hợp, thu thập, lưu trữ, chia sẻ và phân tích dữ liệu. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai rộng khắp. Cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều đợt thu thập và cập nhật dữ liệu lớn: từ người lao động, giấy phép lái xe, quyền sở hữu xe và cho tới chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Do đó, cần triển khai giải pháp tối ưu để bảo đảm việc xử lý cơ sở dữ liệu được cập nhật mới nhất, đầy đủ và chính xác. Thực tế cho thấy hiện phần lớn được thực hiện thủ công thông qua các tờ khai giấy phát tận hộ. Cách làm này tồn tại nhiều bất cập: dễ xảy ra lộ lọt thông tin cá nhân, sai sót do nhập liệu thủ công và có thể bị bỏ sót thông tin. Sau khâu thu thập rất tốn công sức và thời gian, bước nhập liệu - xử lý dữ liệu cũng mất nhiều nguồn lực và đối mặt với nhiều nhược điểm. Một giải pháp số đang được triển khai là cho phép người dân bổ sung, cập nhật thông tin qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, giải pháp này hiện đang gặp một số khó khăn: Ứng dụng bị quá tải khi nhiều người đăng nhập cùng lúc; người dân thao tác còn lúng túng.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia là đầu mối tập trung các nguồn cơ sở dữ liệu của cả nước, do đó cần phải được quản lý và khai thác hiệu quả. Một yêu cầu quan trọng để trung tâm phát huy hiệu quả là dữ liệu cần phải được cập nhật thường xuyên. Cập nhật và khai thác dữ liệu là 2 mảng song hành trong công tác quản lý, nhằm bảo đảm dữ liệu luôn mới và đầy đủ. Vì vậy, cần giải quyết 2 yêu cầu: chia sẻ và liên thông dữ liệu. Không thể để dữ liệu nằm "mốc meo" tại trung tâm dữ liệu trong khi người cần sử dụng cuối lại không thể truy cập thông tin cần thiết.


