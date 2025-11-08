Ngày 8-11, ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, cho biết các đơn vị đang khắc phục sự cố sụt lún trên đường Nguyễn An Ninh, thuộc khu phố Đông Thành.

Người dân chủ động rào chắn khi xuất hiện hố sâu

Trước đó, người dân phản ánh xuất hiện "hố tử thần" có miệng dài khoảng 1 m, rộng khoảng 50 cm, toàn bộ lớp nhựa đường và đất đá bên dưới đã bị trượt xuống, tạo ra hố sâu ước tính lên đến 2,5 m.

Họ đã kịp thời đặt các vật cản tại khu vực sụt lún để cảnh báo khẩn cấp cho các phương tiện và người đi đường tránh né.





Hố sâu ngay đường cống thoát nước

Ông Huy cho biết nguyên nhân ban đầu xác định do thi công đường cống thoát nước trước đó, dẫn đến việc sụt lún. "Giải pháp trước mắt là địa phương cho lu lèn, rồi thảm lại nhựa"- ông Huy nói.

Rất may sự cố sụt lún vào thời điểm giữa trưa, ít phương tiện qua lại nên không ai bị thương, giao thông qua lại cũng không bị ảnh hưởng.