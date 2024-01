Chiếc vé trở về tuổi thơ

Triển lãm diễn ra tại tầng 8 Trung tâm Thương mại Central World, giá vé loại thường khoảng 500.000 đồng (650 bath). Ở đây, thế giới Ghibli được tái hiện qua các tác phẩm sắp đặt ba chiều như chuyến tàu đưa tôi tìm về tuổi thơ. Hãng phim hoạt hình Nhật Bản vốn luôn làm nao lòng người hâm mộ toàn cầu bởi phong cách làm phim nhẹ nhàng và bao thông điệp ý nghĩa. Trong không gian khoảng 1.800 m2, người xem liên tục trầm trồ, thán phục sự sáng tạo và tỉ mỉ của nhà sản xuất.



Tổng thể bối cảnh, màu sắc, âm nhạc... trong triển lãm rất sống động, như đang kể cho khách tham quan bao câu chuyện chân thành, nên thơ...

Khu vực triển lãm được phân chia theo từng bộ phim hoạt hình. Hình ảnh, âm thanh, ánh sáng dẫn dắt tôi lần lượt đi vào bối cảnh của các bộ phim nổi tiếng làm nên thương hiệu Ghibli như "Lâu đài di động của Howl" (Howl's Moving Castle), "Laputa: Lâu đài trên không" (Castle in the Sky), "Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki" (Kiki's Delivery Service), "Chú heo màu đỏ" (Porco Rosso), "Hàng xóm của tôi là Totoro" (My Neighbor Totoro), "Cuộc chiến gấu mèo" (Pom Poko), "Công chúa Mononoke" (Princess Mononoke), "Vùng đất linh hồn" (Spirited Away)...

Sự mô phỏng và tạo hình nhân vật có kích thước gần như thật đem đến trải nghiệm thú vị, mới mẻ. Người hâm mộ Ghibli có thể tương tác, chụp hình với các mô hình 3D như lâu đài Laputa khổng lồ, trạm xe buýt của "My Neighbor Totoro" hay bước vào toa tàu ngồi cạnh nhân vật Vô Diện của "Spirited Away"… Phong cảnh tuyệt đẹp của ngôi làng nông thôn Nhật Bản, biển xanh lấp lánh, khu vườn hoa lá, những vùng đất huyền diệu được tái hiện tinh xảo, lôi cuốn mọi đối tượng thưởng lãm. Tôi như dạo chơi cùng thiên nhiên và lạc vào thế giới huyền diệu khi bắt gặp hình ảnh chú Totoro nằm ngủ trong hốc cây. Chân đi đến đâu, từng giai điệu du dương theo đến đó.

Sự kiện này mang đến cảm giác yên bình, dễ chịu, khơi dậy tình yêu cái đẹp và kích thích năng lượng sáng tạo của người xem, nhất là các bạn trẻ

Với tôi, hành trình lạc vào xứ sở Ghibli như cái "duyên" bởi triển lãm vốn dĩ diễn ra từ ngày 1-7 đến 30-9-2023. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản hồi tích cực, đơn vị tổ chức đã kéo dài sự kiện đến ngày 2-1-2024 và mở thêm khu "Hall of Fame". Tại khu vực mới này, người hâm mộ còn được chứng kiến một phần quá trình làm việc trước khi phim Ghibli ra mắt thông qua các bản phác thảo.