Chiêm nghiệm ngày may mắn nhất trong tháng 4 của 12 con giáp

12 con giáp đều có những ngày may mắn riêng tương ứng trong bất kỳ tháng nào suốt cả năm. Sau đây là ngày may mắn nhất của 12 con giáp trong tháng 4.

Tuổi Tý: Ngày 13-4

Vào tháng 4, vận may của tuổi Tý sẽ phụ thuộc vào mức độ con giáp này tin tưởng vào trực giác và trí tuệ bên trong. Đừng bị cuốn theo thế giới xung quanh và bỏ lỡ những cơ hội phát triển trong công việc.

Thiền có thể giúp tuổi Tý kết nối với chính mình. Màu vàng và hoa hướng dương sẽ mang lại may mắn cho tuổi Tý.

Tuổi Sửu: Ngày 20-4

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều cơ hội về sự nghiệp trong năm 2024, nhất là những người hoạt động trong ngành nghiêng về sáng tạo. Họ có cơ hội thể hiện tài năng và được công nhận. Khi gặp khó khăn, Tuổi Sửu cần mối quan hệ giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, suy nghĩ tích cực và lạc quan.

Các nhà chiêm tinh trên tờ Express (Anh) cho rằng tuổi Sửu đang kiểm soát vận may của mình trong tháng 4. Hãy luôn mạnh mẽ và may mắn sẽ đứng về phía người tuổi Sửu. Màu xanh lam sẽ giúp gia tăng vận may cho con giáp này.

Tuổi Dần: Ngày 24-4

Trong năm 2024, người tuổi Dần nhìn chung có lên có xuống. Mặc dù, tuổi Dần phải đối mặt với nhiều thách thức, song cũng gặp nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Hãy dũng cảm đương đầu với thách thức, tự tin và đừng ngại yêu cầu giúp đỡ những lúc cấp thiết.

Màu vàng và màu cam sẽ mang lại may mắn cho tuổi Dần trong tháng 4.

Tuổi Mão: Ngày 27-4

Theo các nhà chiêm tinh trên tờ Express (Anh), tháng 4 mang đến sự may mắn kỳ lạ với người tuổi Mão. Tuổi Mão nên suy nghĩ cẩn trọng để đưa ra lựa chọn đúng đắn mà không phải hối tiếc.

Tinh thể màu xanh lam và thạch anh trong suốt có thể giúp gia tăng vận may trong tháng này.

Họa tiết rồng sẽ mang lại may mắn cho tuổi Thìn trong tháng 4. Ảnh: tatlerasia.com

Tuổi Thìn: Ngày 30-4

Tuổi Thìn là một trong những con giáp có vận may đặc biệt trong tháng 4. Tuy nhiên, Tuổi Thìn cần có sự quyết tâm và ý thức tốt về thời gian.

Màu đỏ và cam là màu may mắn của tuổi Thìn trong tháng này. Ngoài ra, họa tiết rồng cũng sẽ mang lại may mắn. Thế nhưng nên tránh mặc quần áo có hình rồng, bởi lẽ có thể thu hút sự chú ý không mong muốn.

Tuổi Tỵ: Ngày 3-4

Vận may của tuổi Tỵ trong tháng 4 sẽ tỏa sáng khi xung quanh là những người thực sự yêu thương và quan tâm đến bạn.

Sự nhạy bén của tuổi Tỵ mang đến vận may không chỉ trong tháng này mà xuyên suốt năm 2024. Tuổi Tỵ có thể có những đột phá vượt ngoài sự mong đợi.

Trên hết, điều quan trọng là quan tâm nhiều đến bản thân hơn, cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Tuổi Ngọ: Ngày 7-4

Như tuổi Tỵ, tuổi Ngọ cũng có một năm may mắn và phát triển về cả cá nhân lẫn nghề nghiệp. Với tuổi Ngọ, tháng 4 là thời gian cực kỳ may mắn, được ví von là "ngôi sao của vũ trụ".

Đừng do dự để không bỏ lỡ mọi vận may đang chờ đợi mình. Bí quyết cho thành công của tuổi Ngọ là sáng tạo, tư duy tích cực, làm việc chăm chỉ và không chủ quan.

Những khi cảm thấy lo lắng hoặc chán nản, hãy thử thiền vào buổi sáng. Việc này có thể giúp xoa dịu tinh thần, tìm lại sự cân bằng. Mặc đồ xanh và ăn nhiều thực phẩm màu xanh sẽ thực sự tốt cho tuổi Ngọ trong tháng 4.

Tuổi Mùi: Ngày 15 và ngày 18-4

Vận trình của người tuổi Mùi trong tháng này chỉ dừng ở mức trung bình, vận may bình thường. Tuy nhiên, con giáp này có thể giành chiến thắng trong cuộc thi hay nhận được quà tặng.

Hãy suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng lắng nghe những lời khuyên trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, nếu không vận may đang đến sẽ tan biến.

Nếu sắp có chuyến đi, tuổi Mùi nên chú ý cẩn thận. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng có thể đem theo đồ vật bằng sắt trong túi để tránh xa những điều tiêu cực.

Tuổi Thân: Ngày 18-4

Sự may mắn trong tháng 4 sẽ đến từ những giấc mơ. Vì vậy, tuổi Thân hãy cố gắng ghi nhớ giấc mơ, những điều kỳ lạ sau khi thức dậy. Thậm chí, một số trường hợp có khả năng biết được tên tình yêu đích thực qua giấc mơ.

Màu nâu sẽ mang lại cho con giáp này may mắn trong tháng 4. Những cơ hội cũng bất ngờ đến với tuổi Thân qua các môn thể thao hơi lấm lem bụi bẩn, như các môn chơi dưới bùn.

Sự may mắn trong tháng 4 của tuổi Thân sẽ đến từ những giấc mơ. Ảnh: lucky-charms.org

Tuổi Dậu: Ngày 19-4

Tuổi Dậu thực sự may mắn trong tháng 4. Bất cứ điều gì tuổi Dậu làm đều sẽ được hanh thông. Những người làm nghề bất động sản sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc, đặc biệt nếu mua nhà hoặc căn hộ.

Tuy nhiên, tuổi Dậu cẩn thận đừng tụ tập quá đông người nếu không muốn xảy ra va chạm cũng như tổn hại danh tiếng.

Màu xanh lục sẽ mang lại may mắn cho con giáp này trong tháng 4.

Tuổi Tuất: Ngày 21-4

Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những trở ngại và sự mệt mỏi. Bởi vì các nhà chiêm tinh cho rằng tuổi Tuất có thể gặp nhiều thử thách trong năm 2024.

Vận may chưa mỉm cười với tuổi Tuất trong tháng 4. Đừng vội nản lòng, tuổi Tuất sẽ chào đón vận may trong tháng 6 tới đây. Đốt nến cũng giúp làm tăng may mắn và tài lộc cho tuổi Tuất.

Tuổi Hợi: Ngày 18-4

Vận may trong tháng 4 của tuổi Hợi không cao. Nói thế nhưng tuổi Hợi vẫn sẽ nhận được một vài chuyện vui nho nhỏ, một hoặc hai điều bất ngờ. Nhờ vào tính hào sảng và tự tin, mọi việc sẽ dễ thở hơn.

Màu hồng cũng như các chất liệu như cotton và vải tuyn mang lại may mắn cho tuổi Hợi trong tháng này. Tháng may mắn của tuổi Hợi là tháng 6,7 và tháng 12.