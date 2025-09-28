"Chiến binh Sao vàng" cần phiên bản mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Chiến binh Sao vàng" cần phiên bản mới

HUỲNH SANG

Tuyển Malaysia gặp rắc rối với kết luận gian lận hồ sơ nhập tịch từ FIFA trong trận lượt đi tiếp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027

Những "chiến binh Sao vàng" vì thế rộng cửa giành vé đến vòng chung kết sân chơi này diễn ra tại Ả Rập Saudi.

Xu hướng "Tây hóa"

Bóng đá khu vực Đông Nam Á đang có nhiều biến động lớn theo xu hướng "Tây hóa". Indonesia đang thi đấu khá tốt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 là điển hình của chủ trương "Tây hóa". Singapore dù không còn rầm rộ như giai đoạn 1996 - 2006 nhưng đội tuyển vẫn có một vài nhân tố gốc nước ngoài (gốc Nhật). Philippines vốn là đất nước cởi mở với văn hóa phương Tây từ sớm cũng không ngoại lệ.

"Chiến binh Sao vàng" cần phiên bản mới- Ảnh 1.

Người hâm mộ kỳ vọng tuyển Việt Nam (phải) sẽ được nâng chất trong thời gian tới. Ảnh: THẠO HOÀNG

Tuyển Thái Lan hiện cũng không còn sử dụng thuần cầu thủ bản địa. Jonathan Khemdee, James Beresford, Nicholas Mickelson... - những cầu thủ từng đối đầu với tuyển Việt Nam - đa số sinh ở nước ngoài. Khách quan mà nói, việc "Tây hóa" nếu hợp pháp và đúng quy định sẽ giúp bóng đá Đông Nam Á nâng cao sức cạnh tranh tại châu lục cũng như ở các sân chơi lớn khác như vòng loại World Cup.

TIN LIÊN QUAN

Chúng ta từng rất tự hào là đội tuyển mang đậm bản sắc nhất khu vực, với nòng cốt là cầu thủ nội địa cùng vài nhân tố Việt kiều trở về khoác áo những "chiến binh Sao vàng". Dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chỉ có thủ môn Đặng Văn Lâm mang 2 dòng máu Việt - Nga. Mới đây, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch có chọn lọc như Nguyễn Xuân Son (gốc Brazil) đã mang lại hiệu quả rõ rệt tại AFF Cup 2024. Điều này đặt ra yêu cầu tuyển Việt Nam cần bổ sung "chất Tây" để không bị tụt hậu so với các đối thủ.

Tái cấu trúc mạnh mẽ

Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam trong khu vực đang ngày càng mạnh hơn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik đứng ngồi không yên. Đội tuyển Việt Nam không nhất thiết ồ ạt chạy theo xu hướng nhập tịch hay xáo trộn cơ cấu đội hình như nhiều nước, nhưng thay đổi luôn là bản chất cuộc sống. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik cần linh hoạt áp dụng các giải pháp để xây dựng một đội tuyển Việt Nam phiên bản mới, phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Hiện nay có 3 nguồn lực được kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam "lột xác". Thứ nhất, là lứa cầu thủ đầy tiềm năng ở đội U23 như thủ môn Trần Trung Kiên, các hậu vệ Lý Đức, Hiểu Minh; các tiền vệ Văn Trường, Xuân Bắc, tiền đạo Đình Bắc, Thanh Nhàn... Lứa cầu thủ này đang ngày càng chứng tỏ bản lĩnh và năng lực của mình. Nhiều người trong số đó đang là đương kim vô địch Giải U23 Đông Nam Á và sẽ có những trải nghiệm hữu ích tại vòng chung kết Giải U23 châu Á (diễn ra tháng 1-2026). Đây là cơ hội tuyệt vời để họ rèn giũa bản lĩnh, sẵn sàng thay thế lứa cầu thủ đàn anh ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Thứ hai, Việt Nam chứng kiến làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về ngày càng đông. Thời gian qua, các cầu thủ như Victor Lê, Adou Minh, Patrick Lê Giang... đã ít nhiều chứng tỏ năng lực ở V-League. Một số nhân tố khác như Lee Williams, Trần Thành Trung, Brandon Ly... cũng đang tìm kiếm cơ hội lên tuyển. Trong số này vài cái tên đã được thử sức ở các cấp đội tuyển như Cao Pendant Quang Vinh, Victor Lê.

TIN LIÊN QUAN

Thứ ba, là nguồn lực cầu thủ nước ngoài được "bản địa hóa" - đây là bước ngoặt thật sự, nâng cấp đáng kể năng lực của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Xuân Son sau những đóng góp hiệu quả ở AFF Cup 2024 đã trở thành "hình mẫu" trong việc tuyển chọn nhân tố ngoại nhập tịch. Hiện nay, VFF và CLB SHB Đà Nẵng đã xúc tiến việc nhập tịch cho hậu vệ Gustavo Sant Ana nhằm nâng cao chất lượng hàng thủ tuyển Việt Nam cũng là tín hiệu tốt. Ngoài ra, Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) cũng đang rất gần cơ hội gia nhập đội tuyển khi sắp đủ điều kiện trở thành công dân Việt Nam.

Với tài năng và kỹ thuật vượt trội, từng được đào tạo tại lò La Masia danh tiếng, anh có thể tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của tuyển Việt Nam. 

Hai trận tiếp Nepal trên sân Gò Đậu và Thống Nhất của TP HCM trong tháng 10 và làm khách của tuyển Lào vào tháng 11-2025 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 sẽ là những trận đấu để ông Kim Sang-sik kiến tạo một tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn trong tương lai.

"Chiến binh Sao vàng" cần phiên bản mới- Ảnh 4.


Tin liên quan

Còn hơn một trận thắng cho đội tuyển Việt Nam!

Còn hơn một trận thắng cho đội tuyển Việt Nam!

(NLĐO) - Đội tuyển Việt Nam thắng Lào là tất yếu nhưng trận thắng thuyết phục với tỉ số cách biệt 5-0 tối 25-3 đã khiến người hâm mộ phấn khích.

Mạnh và yếu của tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đã thực hiện lời hứa giúp đội tuyển Việt Nam thắng đậm tuyển Lào trong ngày ra quân vòng loại cuối Asian Cup 2027, ngày 25-3

Tuyển Việt Nam thua đậm Malaysia: Đừng cuống lên sau một thất bại

(NLĐO) - Tuyển Việt Nam sứt mẻ thua 0-4 trước một Malaysia nhập tịch nhiều cầu thủ chất lượng trong trận đấu lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 tối 10-6

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo