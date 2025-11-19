HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7: Thu giữ gần 12 tấn và hơn 1,7 triệu viên ma túy

Minh Nguyên

Vai trò của Hải quan Việt Nam trong Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7 cho thấy hiệu quả hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là ma túy

Hội nghị tổng kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7 (OMD 7) diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-11 tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của gần 60 đại biểu đến từ cơ quan Hải quan các quốc gia thành viên và các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế. Sự kiện do Hải quan Việt Nam phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) cùng Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RILO AP-WCO) tổ chức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung chống buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực.

Xử lý hơn 1.100 vụ trong giai đoạn OMD 7

Chiến dịch Con rồng Mê Kông được đồng sáng kiến bởi Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc, triển khai từ năm 2018 nhằm tăng cường hợp tác liên ngành và xuyên biên giới trong phòng chống buôn bán ma túy, động vật, thực vật hoang dã và các sản phẩm thuộc danh mục CITES (Thuộc các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp). Từ năm 2022, khi Chiến dịch được đưa vào Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Việt Nam và Trung Quốc, quy mô và sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với sáng kiến này ngày càng được củng cố, tăng cường.

- Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (thứ 2 bên trái sang) tham gia điều hành Hội nghị

Giai đoạn 7 của Chiến dịch tại Việt Nam chính thức triển khai từ ngày 15-4 đến 15-9-2025, với sự tham gia của 24 cơ quan hải quan, lực lượng thực thi pháp luật và nhiều tổ chức quốc tế. Dưới sự hỗ trợ của Ban điều phối Chiến dịch, Việt Nam mở rộng phạm vi phối hợp liên ngành, tăng cường chia sẻ thông tin nghiệp vụ, nâng cao năng lực nhận diện và xử lý tội phạm xuyên biên giới.

TIN LIÊN QUAN

Theo ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2025, Hải quan Việt Nam đã phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị chức năng phát hiện 165 vụ án, bắt giữ 213 đối tượng, thu giữ 2,3 tấn ma túy các loại. Nhiều vụ lớn được triệt phá trên cơ sở chia sẻ thông tin từ các đối tác như Trung Quốc, Úc, Nhật Bản hay Hồng Kông (Trung Quốc), cho thấy hiệu quả của mạng lưới phối hợp đa phương trong khuôn khổ OMD 7.

Tính chung toàn Chiến dịch, kết quả sơ bộ ghi nhận 1.155 vụ việc bị phát hiện và xử lý tại các nước thành viên. Trong đó: 1.027 vụ liên quan ma túy, thu giữ 11,8 tấn ma túy và 1.745.000 viên ma túy tổng hợp; 20 vụ liên quan tiền chất, thu giữ 353 kg và 3.800 viên tiền chất; 108 vụ về động, thực vật hoang dã, thu giữ 4.951,9 kg và 12.800 mẫu vật.

Những con số ấn tượng này cho thấy mức độ phức tạp và quy mô của tội phạm ma túy, buôn bán trái phép động vật hoang dã trong khu vực, đồng thời khẳng định tính cấp thiết của các chiến dịch hợp tác quốc tế như OMD.

Khẳng định vai trò nổi bật của Hải quan Việt Nam

Tại Hội nghị tổng kết, đại diện UNODC đánh giá cao sự chuyên nghiệp, cam kết phối hợp của các cơ quan liên quan trong suốt quá trình triển khai OMD 7. UNODC khẳng định Chiến dịch Con rồng Mê Kông không chỉ là một hoạt động nghiệp vụ định kỳ, mà là "nền tảng của sự tin tưởng và hành động tập thể", góp phần thúc đẩy trao đổi thông tin tình báo, hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực chống tội phạm xuyên biên giới.

UNODC bày tỏ kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan hải quan trong khu vực, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, các công cụ phân tích dữ liệu, cũng như những cơ chế hợp tác khu vực nhằm bảo đảm hiệu quả bền vững trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Đại diện Hải quan Trung Quốc, Cục trưởng Cục Chống buôn lậu (Hải quan Hạ Môn) Yang Xi nhấn mạnh Chiến dịch Con rồng Mê Kông trong nhiều năm qua đã trở thành "thương hiệu hợp tác thực thi pháp luật hải quan hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương". Đây là diễn đàn hợp tác hiệu quả, giúp các nước tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, phối hợp bắt giữ và điều tra các vụ án xuyên biên giới. Đặc biệt, OMD 7 đạt nhiều thành tựu mới, nhất là trong xây dựng năng lực, trao đổi thông tin và điều tra chung, những yếu tố then chốt để đối phó với tội phạm ma túy ngày càng tinh vi.

Trong ba giai đoạn gần nhất (OMD 5, 6 và 7), Hải quan Việt Nam đã chủ động mở rộng hợp tác liên ngành, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05) thuộc Bộ Công an, cũng như với toàn bộ các chi cục hải quan địa phương. Sự phối hợp đồng bộ này giúp tăng tốc độ phản ứng nghiệp vụ và nâng cao khả năng nhận diện các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia qua đường biển, đường hàng không và đường bộ.

Ông Đặng Văn Đức khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước và các tổ chức quốc tế, đặt trọng tâm vào phòng chống ma túy, ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã và các loại tội phạm xuyên biên giới khác. Việt Nam hướng tới mục tiêu chung xây dựng biên giới an toàn, khu vực ổn định và phát triển bền vững.

Có thể khẳng định Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7 đã chứng minh hiệu quả vượt trội của hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là ma túy, lĩnh vực vốn luôn biến đổi phức tạp và tinh vi. Với gần 12 tấn ma túy và hơn 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp bị thu giữ, cùng hàng ngàn kg tang vật liên quan đến buôn bán động vật hoang dã, OMD 7 đặt thêm một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng mạng lưới thực thi pháp luật vững mạnh khu vực.

Vai trò nổi bật của Hải quan Việt Nam trong OMD 7 không chỉ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn khẳng định trách nhiệm và vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm có tổ chức, hướng tới một môi trường khu vực an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

Tin liên quan

Ký Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan Việt Nam - Anh

Ký Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan Việt Nam - Anh

(NLĐO) - Việc ký Hiệp định là dấu mốc quan trọng tạo dựng khung pháp lý phù hợp cho hợp tác và trợ giúp lẫn nhau giữa Việt Nam - Anh trong lĩnh vực hải quan.

Việt Nam - Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong hoạt động quản lý hải quan

(NLĐO) - Hải quan Việt Nam mong nhận được sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm của Hải quan Hàn Quốc về ứng dụng AI trong hoạt động quản lý hải quan.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hải quan giáp biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Hội đàm "Hai nước bốn bên" lần thứ 11 nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hải quan giáp biên giới hai nước Việt Nam - Trung

Hải quan hợp tác quốc tế buôn bán ma túy chống buôn lậu
