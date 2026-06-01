Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 1-6: Iran nói sắp có "bất ngờ quân sự mới", bác bỏ việc đàm phán hạt nhân

Anh Thư

(NLĐO) - Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran ngày 1-6 tuyên bố những "bất ngờ quân sự mới" đang đến, đồng thời khẳng định nước này vẫn hoàn toàn sẵn sàng tự vệ.

Hãng tin Mehr dẫn lời Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Majid Ebn al-Reza nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí".

Trong khi đó, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán, đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, theo Al Jazeera. “Mỗi sự lựa chọn đều có cái giá của nó và rồi sẽ đến lúc phải trả giá. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi” - ông Ghalibaf đe dọa.

Chiến sự Trung Đông ngày 1-6: Iran nói sắp có "bất ngờ quân sự mới", bác việc đàm phán hạt nhân với Mỹ - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Majid Ebn al-Reza - Ảnh: MEHR

Chủ tịch Quốc hội Iran nói rằng chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ và các hành động của Israel tại Lebanon cũng là sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Các phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cho biết quân đội họ đã tiến hành một số cuộc không kích vào khu vực gần TP Geruk và trên đảo Qeshm của Iran trong hai ngày 30 và 31-5.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ đã tấn công đáp trả vào căn cứ quân sự mà Mỹ sử dụng để phóng vũ khí tấn công một tháp truyền thông trên đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, nhưng không nói rõ căn cứ đó ở đâu.

Trong cuộc họp báo vào ngày 1-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei lên án Mỹ vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn “bao gồm cả sáng nay”. Ông cho rằng điều này cần được xem xét cùng với các hành vi mà Iran cáo buộc là "cướp biển".

Chiến sự Trung Đông ngày 1-6: Iran nói sắp có "bất ngờ quân sự mới", bác việc đàm phán hạt nhân với Mỹ - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, người phát ngôn lưu ý khu vực này tiếp tục phải đối mặt với các hành động quân sự của Israel, đặc biệt là ở Lebanon hiện nay.

Ông lặp lại tuyên bố trước đó của Iran rằng trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ, việc bảo đảm ngừng bắn ở Lebanon là điều kiện thiết yếu.

Đáng chú ý, ông Baghaei tuyên bố Iran hiện không tham gia đàm phán với Mỹ về chi tiết chương trình hạt nhân, trái với các tuyên bố từ phía Washington trước đó.

“Chúng tôi biết khi nào cần phải hành động về các vấn đề hạt nhân. Chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra về chi tiết của vấn đề hạt nhân. Ở giai đoạn này, ưu tiên của chúng tôi là chấm dứt xung đột" - nhà ngoại giao Iran nói.

Còn Thứ trưởng Bộ ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Iran và Oman là hai quốc gia duy nhất có quyền "thực thi chủ quyền" tại eo biển Hormuz, theo một bình luận được IRIB trích đăng hôm 1-6.

Ông Gharibabadi cho biết Iran đã triển khai một quy trình mới để kiểm soát giao thông và hàng hải trên tuyến đường thủy này, có sự phối hợp với Oman.

Ông cho biết Iran đã kêu gọi Oman “không nhượng bộ” trước những lời đe dọa từ Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh bom quốc gia đồng minh này nếu họ không “hành xử giống như mọi người khác” đối với eo biển.

Hezbollah tuyên bố tấn công vào miền Bắc Israel

Theo Al Jazeera, lực lượng Hezbollah hôm 1-6 tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân đội ở TP Tiberias thuộc miền Bắc Israel. Nhóm này cho biết cuộc tấn công nhằm bảo vệ Lebanon và đáp trả việc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Cùng ngày, hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhắm vào đường cao tốc gần thị trấn Zefta của Lebanon đã trúng vào một chiếc ô tô, khiến tài xế thiệt mạng và một người khác bị thương.

Mỹ và Iran liên tiếp không kích trả đũa lẫn nhau

