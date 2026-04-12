Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 12-4: Mỹ ra tuyên bố cứng

Xuân Mai

(NLĐO) - Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự vĩnh viễn bất chấp cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ tại Pakistan.

Mỗi bên đều đổ lỗi cho nhau về sự thất bại của cuộc đàm phán khi xung đột đã bước sang ngày 44 hôm 12-4.

 Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết Islamabad sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước.

Iran không nhượng bộ

Bộ Ngoại giao Iran hôm 12-4 cho hay không ai kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ đạt được thỏa thuận chỉ trong một phiên họp. 

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Iran, nhấn mạnh Tehran đã thể hiện rõ lập trường và nay là lúc Mỹ phải quyết định xem liệu họ có thể có được sự tin tưởng của Iran hay không.

img

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đi cùng với Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Pakistan Asim Munir và Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar (bên phải) khi đến Islamabad hôm 11-4. Ảnh:AP

Theo hãng tin AP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ đã đi đến đổ vỡ do bất đồng quan điểm xoay quanh hai hoặc 3 vấn đề quan trọng. Ông không nêu chi tiết những vấn đề đó cụ thể là gì.

Người phát ngôn này cho hay hai bên đã thảo luận về eo biển Hormuz nhưng không hề đề cập việc có bàn thảo về vũ khí hạt nhân hay không. 

Truyền thông nhà nước Iran trước đó đưa tin rằng các điểm bất đồng chính bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và việc lưu thông qua eo biển Hormuz.

img

Phái đoàn Iran đến Pakistan hôm 11-4. Ảnh: AP

Mỹ ra tuyên bố cứng

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance cho hay: "Chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất đơn giản, một khuôn khổ thỏa thuận được xem là lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Hãy chờ xem liệu phía Iran có chấp nhận hay không".

Ông Vance cho biết đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump nhiều lần trong suốt 21 giờ qua, đồng thời cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Brad Cooper.

Sau vài giờ đàm phán, ông Donald Trump nhấn mạnh Washington đã giành chiến thắng trên chiến trường bằng cách tiêu diệt các nhà lãnh đạo Iran và phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu.

Ông David Des Roches, giáo sư tại Viện Thayer Marshall (Mỹ), nhận định với Al Jazeera rằng dù Mỹ đã làm rõ lập trường của mình với Iran trong cuộc đàm phán tại Islamabad nhưng Iran không hề thay đổi quan điểm.

Eo biển Hormuz vẫn bị siết

Quân đội Mỹ cho biết hai tàu khu trục đã đi qua eo biển Hormuz để chuẩn bị cho công tác rà phá bom mìn, đây là động thái đầu tiên kể từ khi chiến sự nổ ra. 

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng bộ chỉ huy quân sự liên quân Iran đã bác bỏ thông tin này.

Sau tuyên bố về việc tàu khu trục Mỹ qua eo biển Hormuz, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin hôm 12-4 rằng lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa sẽ xử lý nghiêm khắc bất kỳ tàu quân sự nào đi qua eo biển Hormuz.

Ba câu hỏi ngay sau khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ

(NLĐO) - Cuộc gặp lịch sử tại thủ đô Islamabad của Pakistan kết thúc trong sự thất vọng, khiến hy vọng tìm ra lối thoát cho khủng hoảng Mỹ - Iran càng mịt mù.

Mỹ và Iran tuyên bố trái ngược về việc tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz

(NLĐO) – Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 2 tàu chiến của họ đã băng qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tuyên bố này nhanh chóng bị phía Iran phủ nhận.

Máy bay quân sự Mỹ "hư hại nghiêm trọng" vì bị bổ liên tiếp bằng rìu

(NLĐO) - Người đàn ông đã lẻn vào khu vực hạn chế, trèo lên cánh máy bay rồi dùng rìu chém liên tiếp vào phần cánh và thân chiếc máy bay quân sự Mỹ ở Ireland.

