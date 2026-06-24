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Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 24-6: Iran tuyên bố "rắn" về thỏa thuận với Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố thỏa thuận giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt xung đột là "lời tuyên bố thất bại của Mỹ".

Tham gia một hội nghị ở Baku - Azerbaijan hôm 24-6, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Iran, tuyên bố rằng Thỏa thuận Islamabad mà Mỹ và Iran đạt được không phải là kết quả của áp lực và sự cưỡng ép, mà là kết quả từ "sự kháng cự và uy quyền" của Iran.

“Đó là lý do tại sao bản ghi nhớ Islamabad trở thành lời tuyên bố về sự thất bại của Mỹ" - Al Jazeera dẫn lời ông Ghalibaf.

Chiến sự Trung Đông 24-6: Iran khẳng định không đàm phán về tên lửa, nói Mỹ "tuyên bố thất bại" - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - Ảnh: IRNA

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran cho rằng chỉ các quốc gia trong khu vực mới nên quyết định cấu trúc an ninh của Trung Đông.

“Chúng tôi coi việc rút quân sự nước ngoài khỏi khu vực là một mục tiêu chiến lược. Chúng tôi nhìn nhận tương lai của khu vực không phải là đối đầu, mà là tương tác. Các căn cứ quân sự của các lực lượng ngoài khu vực ở Tây Á là nguồn gốc của sự bất ổn” - ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng khẳng định Tehran sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Trung Đông trên cơ sở không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng chủ quyền.

Ông Ghalibaf cũng nhắc lại lập trường của Iran rằng Israel phải ngừng các cuộc tấn công chấm dứt sự hiện diện ở Lebanon.

“Chúng tôi không bỏ rơi bạn bè và các đối tác chiến lược của mình trong những điều kiện khó khăn và phức tạp nhất… Một lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột ở Lebanon cũng quan trọng không kém đối với chúng tôi” - ông khẳng định.

Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp báo chung ở Islamabad với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không bao giờ đàm phán về năng lực phòng thủ và răn đe của nước này.

Chiến sự Trung Đông 24-6: Iran khẳng định không đàm phán về tên lửa, nói Mỹ "tuyên bố thất bại" - Ảnh 2.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (trái) bắt tay Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - Ảnh: IRNA

Ông Pezeshkian lập luận rằng kho vũ khí tên lửa của Iran đã giúp nước này tránh khỏi số phận tương tự như Dải Gaza, theo IRNA.

Tổng thống Iran cũng khẳng định sức mạnh quốc phòng của nước này là điều thiết yếu để bảo vệ chủ quyền trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Vì vậy, Tehran kiên quyết bác bỏ lời kêu gọi thảo luận về chương trình quốc phòng của đất nước.

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